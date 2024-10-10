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İtalya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda?

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#UEFA Uluslar Ligi#İtalya#Belçika
İtalya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 16:48

UEFA Uluslar Ligi üçüncü hafta maçları ile devam ediyor. İtalya ve Belçika maçı da günün dikkat maçlarından biri. İtalya, Uluslar Ligi'nde 2 galibiyet elde ederken, Belçika'nın da 1 galibiyeti ve 1 mağlubiyeti var. Bu akşam oynanacak maçın canlı yayın bilgileri de merak ediliyor. Peki İtalya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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İtalya ve Belçika, UEFA Uluslar Ligi üçüncü haftada karşı karşıya geliyor. İtalya, bu akşam Belçika'yı ağırlayacak. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın canlı yayın kanalı da merak konusu oldu. İşte İtalya-Belçika maçı canlı yayın bilgileri...

İTALYA BELÇİKA UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İtalya - Belçika mücadelesi bu akşam saat 21.45'te başlayacak.

Norveçli hakem Espen Eskås'ın yöneteceği karşılaşma TV8,5 ve EXXEN platformu üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

 

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#UEFA Uluslar Ligi#İtalya#Belçika

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