İtalya-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda?

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İtalya ve Belçika, UEFA Uluslar Ligi üçüncü haftada karşı karşıya geliyor. İtalya, bu akşam Belçika'yı ağırlayacak. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın canlı yayın kanalı da merak konusu oldu. İşte İtalya-Belçika maçı canlı yayın bilgileri...
İTALYA BELÇİKA UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İtalya - Belçika mücadelesi bu akşam saat 21.45'te başlayacak.
Norveçli hakem Espen Eskås'ın yöneteceği karşılaşma TV8,5 ve EXXEN platformu üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.