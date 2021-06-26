İtalya Avusturya EURO 2020 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avusturya ile büyük turnuvalarda oynadığı dört maçı da kazanan İtalya, bu dört karşılaşmaya da Dünya Kupası'nda çıktı. İtalya'nın Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 14 eleme turu maçının yedisi berabere bitti. Gök Mavililer bu beraberliklerin dördünde üst tura çıkmayı başarırken; üç eşleşmeyi seri penaltılar sonucunda kaybetti. Oynadığı son 30 maçı kaybetmeyen İtalya, tarihinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.

Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez eleme turlarına kalmayı başaran Avusturya, büyük turnuvalarda en son 1954 Dünya Kupası'nda bu aşamalarda boy gösterdi. Londra'da oynadığı son 13 maçın ikisini kazanabilen ve son beş karşılaşmada galibiyet alamayan İtalya, 1997'den bu yana İngiltere'nin başkentinden galip dönemiyor.

Londra'da oynadığı altı maçın dördünden mağlup ayrılan Avusturya, bu şehirde İngiltere haricinde bir takımla oynadığı son maçı 1948'de İsveç'e 3-0 kaybetti. Oynadığı son 11 maçta gol yemeyen İtalya, 1055 dakikadır rakiplerine gol izni vermiyor. Gök Mavililer, ülke tarihinin en uzun gole kapama serisini tekrarlayabilir. Euro 2020'nin grup aşamasında maç başına 20 şut çeken İtalya, 1980'den bu yana en yüksek ortalamasını yakaladığı Avrupa Şampiyonası'nı geçiriyor. Euro 2020'nin grup aşamasında en fazla şut pası veren Avusturya oyuncusu olan David Alaba, bu pasların dördünü son maçta Ukrayna karşısında kaydetti.

İTALYA AVUSTURYA EURO 2020 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İtalya Avusturya EURO 2020 maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşmalar TRT 1 ve TRT 4K kanallarından canlı olarak yayınlanacak.