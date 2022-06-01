Canlı Anlatım: İtalya Arjantin maçı

Haberin Devamı

EURO 2020 şampiyonu İtalya ile Copa America'nın sahibi Arjantin, Finalissima 2022'de kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

İtalya: 0

Arjantin: 0

Goller

İLK 11'LER

İtalya: Donnarumma, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, Jorginho, Barella, Pessina, Bernardeschi, Raspadori, Belotti

Arjantin: Martinez, Otamendi, Romero, Molina, Tagliafico, Rodriguez, De Paul, Di Maria, Dybala, Messi, Lautaro

İTALYA ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 21.45'te başlayan mücadele, S Sport kanalından canlı izlenebiliyor.

İTALYA - ARJANTİN

EURO 2020 finalinde İngiltere'yi penaltı atışları sonunda yenip şampiyon olan İtalya ile Brezilya'yı Brezilya'da 1-0 yenerek Copa America'nın son şampiyonu unvanını elinde bulunduran Arjantin, Finalissima 2022'nin kazananı olmak için Wembley Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Haberin Devamı

İtalya TD Roberto Mancini; "Artık gençlerin önünü açmak lazım. Giorgio Chiellini mesela milli forma ile son maçına çıkacak. Bir anda çok büyük değişiklikler elbette olmayacak ama bazı değişiklikler mutlaka olacak..." dedi.

Arjantin maçı sonrası 4 tane de Uluslar Ligi karşılaşması oynayacakları için Mancini'nin aday kadrosunda tam 44 kişi yer alıyor!

Sakatlığı bulunan Ciro Immobile, Federico Chiesa, Domenico Berardi ve Rafael Toloi kadroda yok.

Yeni yapılanmada Alessandro Bastoni (23), Sandro Tonali (22), Giacomo Raspadori (22) gibi isimler ön planda olacak...

Arjantin ise Londra'da Finalissima 2022'yi oynadıktan sonra İspanya'ya geçecek ve Estonya ile bir hazırlık maçı yapacak.

Tangocularda Leandro Paredes sakat. Lucas Alario, Manuel Lanzini, Emiliano Buendia ve Lucas Ocampos gibi isimler antrenör (Lionel Scaloni) kararıyla kadroda yer almadı.

Kaptan Lionel Messi hazır. Copa America'yı kazandıran golü atan Angel Di Maria kadroda. Juventus'a veda eden Paulo Dybala, Villarreal ile Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Juan Foyth ve Giovani Lo Celso da kadroda...