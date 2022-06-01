Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Canlı Anlatım: İtalya Arjantin maçı

#İtalya#Arjantin#Finalissima
Canlı Anlatım: İtalya Arjantin maçı

İtalya ile Arjantin, Finalissima 2022'de karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

EURO 2020 şampiyonu İtalya ile Copa America'nın sahibi Arjantin, Finalissima 2022'de kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

İtalya: 0

Arjantin: 0

Goller

İLK 11'LER

İtalya: Donnarumma, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, Jorginho, Barella, Pessina, Bernardeschi, Raspadori, Belotti

Arjantin: Martinez, Otamendi, Romero, Molina, Tagliafico, Rodriguez, De Paul, Di Maria, Dybala, Messi, Lautaro

İTALYA ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 21.45'te başlayan mücadele, S Sport kanalından canlı izlenebiliyor.

İTALYA - ARJANTİN

EURO 2020 finalinde İngiltere'yi penaltı atışları sonunda yenip şampiyon olan İtalya ile Brezilya'yı Brezilya'da 1-0 yenerek Copa America'nın son şampiyonu unvanını elinde bulunduran Arjantin, Finalissima 2022'nin kazananı olmak için Wembley Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Haberin Devamı

İtalya TD Roberto Mancini; "Artık gençlerin önünü açmak lazım. Giorgio Chiellini mesela milli forma ile son maçına çıkacak. Bir anda çok büyük değişiklikler elbette olmayacak ama bazı değişiklikler mutlaka olacak..." dedi.

Arjantin maçı sonrası 4 tane de Uluslar Ligi karşılaşması oynayacakları için Mancini'nin aday kadrosunda tam 44 kişi yer alıyor!

Sakatlığı bulunan Ciro Immobile, Federico Chiesa, Domenico Berardi ve Rafael Toloi kadroda yok.

Yeni yapılanmada Alessandro Bastoni (23), Sandro Tonali (22), Giacomo Raspadori (22) gibi isimler ön planda olacak...

Arjantin ise Londra'da Finalissima 2022'yi oynadıktan sonra İspanya'ya geçecek ve Estonya ile bir hazırlık maçı yapacak.

Tangocularda Leandro Paredes sakat. Lucas Alario, Manuel Lanzini, Emiliano Buendia ve Lucas Ocampos gibi isimler antrenör (Lionel Scaloni) kararıyla kadroda yer almadı.

Kaptan Lionel Messi hazır. Copa America'yı kazandıran golü atan Angel Di Maria kadroda. Juventus'a veda eden Paulo Dybala, Villarreal ile Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Juan Foyth ve Giovani Lo Celso da kadroda...

Haberle ilgili daha fazlası:
#İtalya#Arjantin#Finalissima

BAKMADAN GEÇME!

Kırık kalp sendromu ölümüne sebep oldu... Sadece üzüntü değil, aşırı mutlulukla da yaşanıyor

Kırık kalp sendromu ölümüne sebep oldu... 'Sadece üzüntü değil, aşırı mutlulukla da yaşanıyor'

#Kırık Kalp Sendromu
Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

#Sağlık
Kripto para aleminin korkulu rüyası Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

Kripto para aleminin korkulu rüyası! Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

#Kripto Para

BAKMADAN GEÇME!

Kırık kalp sendromu ölümüne sebep oldu... Sadece üzüntü değil, aşırı mutlulukla da yaşanıyor

Kırık kalp sendromu ölümüne sebep oldu... 'Sadece üzüntü değil, aşırı mutlulukla da yaşanıyor'

#Kırık Kalp Sendromu
Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

#Sağlık
Kripto para aleminin korkulu rüyası Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

Kripto para aleminin korkulu rüyası! Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

#Kripto Para