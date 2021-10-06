İtalya 1-2 İspanya (Uluslar Ligi yarı final maçı özeti ve golleri)

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UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İtalya ile İspanya kozlarını paylaştı.

San Siro'da oynanan karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanan İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nde finale yükseldi.

EURO2020 yarı finalinde rakibine mağlup olan ve rövanşı almak için sahaya çıkan İspanya'da galibiyet golleri 17 ve 45+2. dakikada Ferran Torres'ten geldi. İtalya'nın tek golünü 83. dakikada Pellegrini kaydetti.

Ev sahibi ekipte Leonardo Bonucci, 42. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

İspanya, UEFA Uluslar Ligi finalinde Belçika-Fransa maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

İTALYA'NIN SERİSİ BİTTİ

Roberto Mancini ile bambaşka bir grafik çizen ve EURO2020'yi kazanan İtalya'nın 37 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Bu süreçte 28 galibiyet ve 9 beraberlik alan İtalya, 93 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde 12 gol görmüştü.

İLK 11'LER

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İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Insigne, Bernardeschi.

İspanya: Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Sarabia, Ferran T., Oyarzabal.