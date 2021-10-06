İtalya 1-2 İspanya (Uluslar Ligi yarı final maçı özeti ve golleri)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bilim Kurulu sonrası kritik açıklamalar Çarpıcı gerçek: Vakaların yüzde 50den fazlası...Bilim Kurulu sonrası kritik açıklamalar! Çarpıcı gerçek: Vakaların yüzde 50'den fazlası...#Bilim Kurulu
Beşiktaştan bir bomba daha Pjanic sonrası...Beşiktaş'tan bir bomba daha! Pjanic sonrası...#Beşiktaş
6-8 Ekim Olaylarının 7. yılında terör örgütlerine sert mesaj6-8 Ekim Olayları'nın 7. yılında terör örgütlerine sert mesaj#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
Paris İklim Anlaşmasıyla ilgili sıcak gelişme TBMMde kabul edildiParis İklim Anlaşması'yla ilgili sıcak gelişme! TBMM'de kabul edildi#Paris İklim Anlaşması
Vakalar neden azalmıyor Bakan Koca nedenleri sıraladı ve son durumu paylaştıVakalar neden azalmıyor? Bakan Koca nedenleri sıraladı ve son durumu paylaştı#Sağlık Bakanlığı
Havada panik anları Dev uçak İstanbula acil iniş yaptıHavada panik anları! Dev uçak İstanbul'a acil iniş yaptı#Emirates Havayolları
Ahmet Nur Çebiden Ali Koça algı yanıtıAhmet Nur Çebi'den Ali Koç'a 'algı' yanıtı!#Beşiktaş
Pandemi şartları etkili oldu Dev şirketten Türkiye kararıPandemi şartları etkili oldu! Dev şirketten Türkiye kararı#IKEA
Modernanın kurucuları Forbes dergisine damga vurdu Bu yıl ilk kez...Moderna'nın kurucuları Forbes dergisine damga vurdu! Bu yıl ilk kez...#Moderna
90+11de golü Galatasaray yeseydi Terim...'90+11'de golü Galatasaray yeseydi Terim...'
HSKdan yeni kararname Görev yerleri değişti...HSK'dan yeni kararname! Görev yerleri değişti...#HSK
Meral Akşenere tepki: Hayali bir makama talipMeral Akşener'e tepki: Hayali bir makama talip#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rusya şokta Mide bulandıran görüntüler sızdırıldı...Rusya şokta! Mide bulandıran görüntüler sızdırıldı...#Rusya
Burak Sergen Hürriyet’e konuştu ‘Çok üzgünüm, aldatma doğru’Burak Sergen Hürriyet’e konuştu ‘Çok üzgünüm, aldatma doğru’#Burak Sergen
Bu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlışBu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlış#David Hare
HABERLERSpor Arena Haberleri

İtalya 1-2 İspanya (Uluslar Ligi yarı final maçı özeti ve golleri)

#İtalya#İspanya#Uefa
İtalya 1-2 İspanya (Uluslar Ligi yarı final maçı özeti ve golleri)

İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Galibiyet gollerini 17 ve 45+2. dakikada Ferran Torres'ten geldi.

İtalya-İspanya maçından en özel fotoğraflarİtalya-İspanya maçından en özel fotoğraflar
İtalya-İspanya maçından en özel fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İtalya ile İspanya kozlarını paylaştı.

San Siro'da oynanan karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanan İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nde finale yükseldi.

EURO2020 yarı finalinde rakibine mağlup olan ve rövanşı almak için sahaya çıkan İspanya'da galibiyet golleri 17 ve 45+2. dakikada Ferran Torres'ten geldi. İtalya'nın tek golünü 83. dakikada Pellegrini kaydetti.

Ev sahibi ekipte Leonardo Bonucci, 42. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

İspanya, UEFA Uluslar Ligi finalinde Belçika-Fransa maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

İTALYA'NIN SERİSİ BİTTİ

Roberto Mancini ile bambaşka bir grafik çizen ve EURO2020'yi kazanan İtalya'nın 37 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Bu süreçte 28 galibiyet ve 9 beraberlik alan İtalya, 93 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde 12 gol görmüştü.

İLK 11'LER

Haberin Devamı

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Insigne, Bernardeschi.

İspanya: Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Sarabia, Ferran T., Oyarzabal.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İtalya#İspanya#Uefa