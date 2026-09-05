Italiano'dan oyuncularına iddialı derbi sözleri: 'Fenerbahçe deplasmanına kazanmak için gidiyoruz!'

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Beşiktaş'ın hocası Vincenzo Italiano, Fenerbahçe derbisinde öğrencilerini motive etti. Bu süreçte her oyuncuyla özel olarak ilgilenen İtalyan teknik adam, 3 puan için Kadıköy'e çıkacaklarını söyledi.

"EN CİDDİ SINAVIMIZ"

48 yaşındaki çalıştırıcı, "Şimdiye kadar uyguladığımız ve birlikte yaptığımız çalışmaların ardından en ciddi sınavlarımızdan birine çıkıyoruz. Derbi maçları, her zaman özeldir. Biz de bu doğrultuda sahaya çıkıp, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. 90 dakika boyunca bir an olsun bile mücadeleyi bırakmadan devam edeceğiz. Skor ne olursa olsun, oyun planımıza sadık kalacak mücadeleden kopmayacağız. Kadıköy'e kazanmak için gidiyoruz." dedi.

MERKEZİ BOZMUYOR

Siyah-Beyazlı ekibin derbi kadrosu netleşti. Yaz döneminde transfer edilen ve kısa sürede taraftarın hayranlığını kazanan Alexander Nübel, kaleyi koruyacak. Sağ bekte istikrar abidesi Amir Murillo, sol bekte ise son dönemde çıkışa geçen Rıdvan Yılmaz olacak. En merak edilen bölgelerden biri ise geçen sezondan beri değişkenlik gösteren stoper tandemiydi. Italiano’nun tandemdeki tercihi ise Emmannuel Agbadou ve Tiago Djalo olacak.

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İtalyan teknik adam, merkezdeki üçlüsü; Salih Özcan, Junior Olaitan ve Orkun Kökçü’yü bozmayacak. Kanatlarda Leandro Trossard’ın yanı sıra yeni transfer Poku’nun da ilk 11’de forma giyme ihtimali hayli yüksek olarak görülüyor. Kara Kartal’ın ileri uçtaki gol umudu ise Dusan Vlahovic olacak.

KADIKÖY'DE FARK YARATTI

Beşiktaş, Kadıköy’de oynadığı son 6 Fenerbahçe derbisinde önemli bir deplasman performansı ortaya koydu.

Siyah-Beyazlılar bu süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. Kartal, 2020’de 4-3, 2023’te 4-2 ve 2025’te 1-0 kazanırken, 2021’deki mücadele 2-2 sona erdi. Beşiktaş, 2024’te 2-1, 2026’daki son Kadıköy randevusunda ise 1-0 mağlup oldu. Siyah Beyazlılar böylece son yıllarda Fenerbahçe deplasmanında üstün olmayı başardı.

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FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği dev derbi bu akşam, saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.