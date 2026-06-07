Italiano onayı verdi, Beşiktaş'ta transfer operasyonu başlıyor!

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Beşiktaş’ta teknik direktör probleminin çözülmesinin ardından transfer operasyonu başlıyor.

Siyah Beyazlılar, daha önce forvet hattında Hyeon-gyu Oh’un yanına bir isim almayı hedeflerken, kanat için de 2 transfer yapmanın peşindeydi. Diğer yandan bek ve kaleci arayışları devam ederken, son olarak hedefte stoper ve orta saha takviyeleri var. Bu doğrultuda Kara Kartal, rotasını İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland’e çevirdi.

ORTA SAHADA HEDEF XHAKA!

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Geçen sezon Bayer Leverkusen’den, Sunderland’e gelen İsviçreli orta saha Granit Xhaka, devre arasında da gündemdeydi. 33 yaşındaki futbolcu, 7.1 milyon pound senelik ücret ile takımının en çok kazanan ismi olarak da dikkat çekiyor.

Fakat Siyah-beyazlılar, yeni sezonda merkezi tecrübeli bir isme emanet etmek için kesenin ağzını açacak. Şu anda ilk hedefte Xhaka olsa da alternatif futbolcular üzerinde değerlendirme yapılıyor.

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STOPERE YERLİ TAKVİYESİ

Bir diğer yandan da stoper hattı için net bir planlama yapılmadı. Emmanuel Agbadou’nun takımda kalması beklenirken; Djalo ve Uduokhai’nin geleceği belirsiz. Son gelen haberlere göre tandem için bir yerli ve bir yabancı futbolcunun alınacağı öğrenildi. Yerli olarak gündemde Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan var.

Bonservisi Ajax’ta olan ve geçen sezonu Nijmegen’de kiralık olarak geçiren genç savunmacı için girişim yapılacak.

Geçtiğimiz günlerde de Hollanda basınından De Telegraaf, 23 yaşındaki oyuncu için Siyah-Beyazlılar’ın ciddi bir ilgisinin olduğunu yazmıştı.