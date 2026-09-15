Italiano, Marsilya'yı çözdü! Yarım saatte hamle

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Siyah-Beyazlı ekipte UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında oynanacak Marsilya karşılaşmasının hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano ve ekibi, Fransız temsilcisinin son maçlarını ayrıntılı şekilde analiz ederken özellikle Rennes karşısında ortaya çıkan fiziksel düşüşe dikkat çekiyor.

Marsilya, Ligue 1’de Rennes’e 1-0 yenilerek üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı. Bruno Genesio’nun takımı ilk yarıda yüksek pres ve tempoyla etkili olurken, ikinci bölümde aynı oyunu sürdüremedi. Bu tablo, Beşiktaş’ın maç planının temel noktalarından biri haline geldi.

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ÖNCE RAKİBİN DİRENCİ KIRILACAK

Italiano’nun oyuncularından ilk 20 dakikada savunma güvenliğini ön planda tutmalarını ve Marsilya’nın baskısını kırmalarını istemesi bekleniyor. 20 ile 60. dakikalar arasında oyunun dengelenmesi, merkezde Pierre-Emile Hojbjerg'in pas bağlantılarının kesilmesi ve kazanılan toplarla hızlı çıkılması planlanıyor. Siyah-Beyazlılar'ın asıl hamlesinin ise son yarım saatte gelmesi bekleniyor.

HIZLI GEÇİŞLER DENENECEK

Marsilya’nın son maçlarda 50. dakikadan sonra fiziksel olarak geriye düşmesi nedeniyle Italiano’nun 60-70. dakikalar arasında yapacağı değişikliklerle tempoyu yükseltmeyi hedeflediği belirtildi. Beşiktaş’ın topu kazandığında yana veya geriye oynamak yerine ilk pası dikine kullanması da hazırlanan planın önemli parçalarından biri.

Marsilya savunmasının yerleşmesine izin verilmeden kanatlar ve hücum hattı üzerinden hızlı geçişler denenmesi bekleniyor.

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ÖZEL ÇALIŞMALAR

Rennes’in galibiyet golünün arka direk organizasyonundan gelmesi de teknik heyetin dikkatini çekti. Italiano’nun oyuncularına arka direk koşuları ve ceza sahasına sonradan girişler konusunda özel çalışmalar yaptırdığı öğrenildi.

Eski Marsilyalı Amir Murillo da karşılaşmaya özel hazırlanıyor. Daha önce duran toplarda sorumluluk alan Panamalı oyuncunun, antrenmanlarda serbest vuruş çalışmalarına ekstra mesai ayırdığı belirtildi.