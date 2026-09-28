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Italiano listeyi verdi! Beşiktaş'a 2 transfer

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Transfer#Joe Willock
Italiano listeyi verdi Beşiktaşa 2 transfer
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 16:40

Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya istediği isimleri iletti.

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Geçtiğimiz yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Beşiktaş'ta diğer mevkilere nazaran beklentilerin altında kalan rotasyon orta sahada oluştu.

Italiano listeyi verdi Beşiktaşa 2 transfer

ITALIANO LİSTEYİ VERDİ

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun verdiği liste doğrultusunda erkenden harekete geçen siyah-beyazlılar dev bir operasyona girişti.

Italiano listeyi verdi Beşiktaşa 2 transfer

İLK HEDEF WILLOCK

Kara Kartal, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak sonuç alamadığı Joe Willock için yeniden devreye girmeye hazırlanıyor. Gelen haberlere göre Siyah-Beyazlılar, 27 yaşındaki İngiliz orta saha için ocak ayında Newcastle United’ın kapısını çalacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun da beğendiği Willock, orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.

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Italiano listeyi verdi Beşiktaşa 2 transfer

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

İngiliz ekibiyle 189 resmi karşılaşmaya çıkan deneyimli orta saha, 22 gol ve 11 asist üretti. Kara Kartal’ın, oyuncunun sözleşmesinin sona yaklaşmasını pazarlıkta avantaj olarak değerlendirmek istediği ve ocak ayında şartların oluşması halinde resmi girişimlerini hızlandıracağı kaydedildi.

Italiano listeyi verdi Beşiktaşa 2 transfer

DİĞER HEDEF BONTEMPO

Brezilya Ligi ekiplerinden Santos’un formasını giyen Gabriel Bontempo’nun geleceğiyle ilgili Brezilya basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Placar’ın haberine göre 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun özellikle Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte forma giymek istediği belirtildi.

Italiano listeyi verdi Beşiktaşa 2 transfer

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#Beşiktaş#Transfer#Joe Willock

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