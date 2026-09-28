Italiano listeyi verdi! Beşiktaş'a 2 transfer

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Geçtiğimiz yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Beşiktaş'ta diğer mevkilere nazaran beklentilerin altında kalan rotasyon orta sahada oluştu.

ITALIANO LİSTEYİ VERDİ

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun verdiği liste doğrultusunda erkenden harekete geçen siyah-beyazlılar dev bir operasyona girişti.

İLK HEDEF WILLOCK

Kara Kartal, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak sonuç alamadığı Joe Willock için yeniden devreye girmeye hazırlanıyor. Gelen haberlere göre Siyah-Beyazlılar, 27 yaşındaki İngiliz orta saha için ocak ayında Newcastle United’ın kapısını çalacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun da beğendiği Willock, orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.

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SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

İngiliz ekibiyle 189 resmi karşılaşmaya çıkan deneyimli orta saha, 22 gol ve 11 asist üretti. Kara Kartal’ın, oyuncunun sözleşmesinin sona yaklaşmasını pazarlıkta avantaj olarak değerlendirmek istediği ve ocak ayında şartların oluşması halinde resmi girişimlerini hızlandıracağı kaydedildi.

DİĞER HEDEF BONTEMPO

Brezilya Ligi ekiplerinden Santos’un formasını giyen Gabriel Bontempo’nun geleceğiyle ilgili Brezilya basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Placar’ın haberine göre 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun özellikle Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte forma giymek istediği belirtildi.