Italiano, Beşiktaş'ı nasıl değiştirdi? Antrenman metodu ortaya çıktı

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Beşiktaş'ın yaz transfer döneminin başlarında takımın başına geçirdiği Vincenzo Italiano skordan ve oyundan bağımsız olarak büyük etki yarattı.

BİREBİR İLETİŞİMDE

Siyah-Beyazlılar’ın İtalyan hocasının, yalnızca saha içi taktikleriyle değil, oyuncularla kurduğu birebir iletişimle de fark oluşturduğu öğrenildi. Italiano’nun her antrenmanın ardından üç futbolcuyla özel olarak ilgilendiği, bu görüşmelerde oyuncuların hem bireysel performanslarını hem de takım içindeki rollerini değerlendirdiği belirtildi.

OYUNCULARDAN YARARLANIYOR

Tecrübeli çalıştırıcının, futbolcuların fikirlerini dinlediği ve antrenman planlamasında bu geri dönüşlerden de yararlandığı ifade edildi. Beşiktaş’ta maç analizlerinin de klasik düzenden farklı şekilde yürütüldüğü aktarıldı.

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İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRİYOR

48 yaşındaki hocanın karşılaşmaların taktik değerlendirmelerini oyuncularıyla birlikte yaptığı, pozisyonlar üzerinden görüş alışverişinde bulunduğu ve futbolcuları sürecin doğrudan parçası haline getirdiği kaydedildi. Taktik çalışmalar sırasında da oyuncuların görüşlerine başvurulmasının takım içindeki iletişimi güçlendirdiği belirtiliyor.

OYUNCULAR MUTLU

Siyah-Beyazlı futbolcuların bu yaklaşımdan oldukça memnun olduğu öğrenildi. Antrenmanlarda son derece pozitif bir atmosfer oluştuğu, oyuncuların özellikle fikirlerinin önemsenmesini ve teknik ekiple kurulan açık iletişimi değerli bulduğu öğrenildi.