Italiano, Beşiktaş'a eski öğrencisini istiyor! Çift haneli teklif

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İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Beşiktaş’ın Vincenzo Italiano yönetiminde şekillenen transfer listesini okuyucularıyla paylaştı. Haberde Siyah Beyazlılar'ın, yeni sezonda Galatasaray ve Fenerbahçe ile rekabet edebilecek güçlü bir kadro kurmayı hedeflediği belirtildi.

VLAHOVİC'TE SON DURUM

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Gelen son haberlere göre Beşiktaş’ın santrfor transferindeki önceliğinin Dusan Vlahovic olduğu belirtildi. Kara Kartal'ın, Sırp golcüye yıllık 10 milyon Euro maaşın yanı sıra yüksek imza parası içeren cazip bir teklif sunduğu ancak oyuncunun Avrupa’dan gelecek diğer teklifleri de görmek istediği ifade edildi.

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PAZARLIK MASASINDA...

Orta saha için ise listenin üst sıralarında Napoli forması giyen Frank Anguissa yer alıyor. İtalyan ekibinin Kamerunlu futbolcu için yaklaşık 15 milyon Euro bonservis talep ettiği, Beşiktaş’ın ise bu rakamı 10 milyon Euro seviyelerine çekmeye çalıştığı aktarıldı.

MANDRAGORA SÜRPRİZİ

Haberde ayrıca Vincenzo Italiano’nun eski öğrencisi Rolando Mandragora’nın da Siyah-Beyazlılar'ın gündeminde olduğu vurgulandı. Beşiktaş’ın Fiorentina ile ilk temasları kurduğu, transfer sürecini hızlandırmak için çift haneli bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi.