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Italiano, Beşiktaş'a eski öğrencisini istiyor! Çift haneli teklif

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#Beşiktaş Transfer#Transfer Haberleri#Rolando Mandragora
Italiano, Beşiktaşa eski öğrencisini istiyor Çift haneli teklif
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 14:13

Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Bu bağlamda siyah beyazlı teknik direktör Vincenzo Italiano, orta saha pozisyonu için hedefli belirledi.

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İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Beşiktaş’ın Vincenzo Italiano yönetiminde şekillenen transfer listesini okuyucularıyla paylaştı. Haberde Siyah Beyazlılar'ın, yeni sezonda Galatasaray ve Fenerbahçe ile rekabet edebilecek güçlü bir kadro kurmayı hedeflediği belirtildi.

Italiano, Beşiktaşa eski öğrencisini istiyor Çift haneli teklif

VLAHOVİC'TE SON DURUM

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Gelen son haberlere göre Beşiktaş’ın santrfor transferindeki önceliğinin Dusan Vlahovic olduğu belirtildi. Kara Kartal'ın, Sırp golcüye yıllık 10 milyon Euro maaşın yanı sıra yüksek imza parası içeren cazip bir teklif sunduğu ancak oyuncunun Avrupa’dan gelecek diğer teklifleri de görmek istediği ifade edildi.

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Italiano, Beşiktaşa eski öğrencisini istiyor Çift haneli teklif

PAZARLIK MASASINDA...

Orta saha için ise listenin üst sıralarında Napoli forması giyen Frank Anguissa yer alıyor. İtalyan ekibinin Kamerunlu futbolcu için yaklaşık 15 milyon Euro bonservis talep ettiği, Beşiktaş’ın ise bu rakamı 10 milyon Euro seviyelerine çekmeye çalıştığı aktarıldı.

Italiano, Beşiktaşa eski öğrencisini istiyor Çift haneli teklif

MANDRAGORA SÜRPRİZİ

Haberde ayrıca Vincenzo Italiano’nun eski öğrencisi Rolando Mandragora’nın da Siyah-Beyazlılar'ın gündeminde olduğu vurgulandı. Beşiktaş’ın Fiorentina ile ilk temasları kurduğu, transfer sürecini hızlandırmak için çift haneli bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

 

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#Beşiktaş Transfer#Transfer Haberleri#Rolando Mandragora

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