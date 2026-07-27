Italiano, Beşiktaş'a eski öğrencisini getiriyor! Projesini anlatacak

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Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, orta saha hattını güçlendirmek için önemli bir ismi gündemine aldı.

ITALIANO ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTEDİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun orta saha takviyesi istemesinin ardından transfer listesinin ilk sıralarına Giovanni Fabbian'ın yazıldığı iddia edildi. Siyah-beyazlı yönetimin, Fiorentina forması giyen 20 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını araştırmaya başladığı belirtildi. Haberde, Vincenzo Italiano'nun daha önce birlikte çalıştığı genç oyuncuyla birebir görüşerek Beşiktaş projesini anlatmayı ve transfer konusunda ikna etmeyi planladığı ifade edildi.

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10 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Giovanni Fabbian, TFF'nin U-23 yabancı oyuncu kriterlerine de uyuyor. Genç yaşına rağmen Avrupa futbolunun dikkat çeken orta saha oyuncuları arasında gösterilen İtalyan futbolcu, dinamizmi ve oyun zekâsıyla öne çıkıyor.

PERFORMANSI

20 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride kalan sezonda Fiorentina formasıyla 22 karşılaşmada görev aldı. Genç futbolcu bu süreçte takımına 1 asistlik katkı sağlarken, Beşiktaş'ın transferde oyuncunun kulübüyle yapılacak görüşmelerin ardından somut adımlar atabileceği öne sürüldü.