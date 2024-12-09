İsyan ettiren faul! Galatasaray ve TFF’den çok ağır tepkiler

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Sivasspor-Galatasaray maçının son dakikalarında Manaj’ın Barış Alper’e yaptığı sert faule, VAR incelemesine rağmen hakem Turgut Doman’ın kırmızı kart çıkarmamasına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve sarı kırmızılı kulüpten çok sert tepkiler geldi.

ÖZTÜRK: BARIŞ KATLEDiLDi

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, “3 hafta önce sakatım diyerek rakibimizin maçına çıkmayan Manaj, bugün Barış Alper’i katletti. O hakem, hemen hakemliği bıraksın. Manaj, Barış’ı katlederken seyreden hakem, VAR’a gidip hiçbir şey yapmadan oyuna devam etti. Ortada bir tiyatro var. Yayıncı kuruluş ayrı bir dünya. Riva’dakiler bir an önce istifa etsinler” dedi.

HATiPOĞLU: DÜDÜĞÜNÜ ASMALI

G.Saray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, “Açıkça Galatasaray’a düşmanlık yaptıklarını ilan ettiler de, artık milli takım oyuncularına da mı düşmanlık ediyorlar? Adam 70 metre koşarak sakatlamak amacıyla Barış’a müdahalede bulunuyor. Sivasspor’u yendik ama lanet olsun böyle 3 puana. El insaf!” diye konuştu.

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BURUK: BiLEREK SAKATLADI

Teknik Direktör Okan Buruk, maç sonu değerlendirmesinde sadece bu pozisyona değinip şunları söyledi: “Bilerek bir oyuncunun, kendi mevkisinden koşup direkt arkadaşının ayağına basması, sakatlamak için çaba sarf etmesi, VAR çağırmasına rağmen kırmızı verilmemesi günün özeti. Bu duruma getiren herkes çok mutlu olsun.”

HACIOSMANOĞLU: ŞEREFİMİZLE OYNANMASINA İZİN VERMEYİZ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, pozisyonla ilgili eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar’a, “Bizim haysiyetimizle, şerefimizle kimsenin oynamasına müsaade etmeyiz. Ben böyle bir iğrençlik görmedim. Bu hareketi tasvip etmek mümkün değil. Gerekeni yaparız biz de” dedi. TFF de, “Sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğiz” açıklamasını yaptı.

GÜNDOĞDU: HAKEM DOMAN ‘KARARIMDA ISRARLIYIM’ DEDi

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TV100’e yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Olayın şokundayız hâlâ. Hakemin görmemiş olmasını yadırgadım ilk anda. Göremedi, olabilir. VAR çağırınca ‘oh’ dedim, VAR görevini yaptı. İlk görüntüyü gösterince kırmızı kart ile cezalandırması gerekir dedim. Başka ihtimal düşünmedim. Hakem Turgut Doman’ı aradım. Maç esnasında krampona basma gördüğünü, VAR davet ettiğinde yine krampona basma gördüğünü, bu nedenle kararında kalacağını ifade etti. ‘İlk başta gördüğüm buydu, kararda doğru olduğumu düşündüğüm için kararda kaldım’ dedi. Yarın (bugün) tüm işimiz bu olacak.”

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BARIŞ’TA KIRIK YOK DiZiNDE SIKINTI VAR

Manaj’ın sert hareketi sonucu sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper’in durumu ile ilgili açıklama yapan Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, “Ayağında kırık şüphesi yok. Aşil tendonuna sert müdahale geldiği için dizinde sıkıntı var. MR sonrası belli olacak. Diz ve aşil tendonunda ağrı bulunan Barış’ın yarın (bugün) İstanbul’da MR’ı çekilecek” dedi.