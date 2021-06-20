İsviçre'nin golcüsü Seferovic'ten Türkiye maçı sonrası flaş yorum! 'Daha çok gol atmalıydık'

İsviçre'nin golcüsü Haris Seferovic, A Milli Takım'ı 3-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

'KEŞKE DAHA FAZLA ATABİLSEYDİM'

Karşılaşmanın ilk golünü atan Seferovic, "Keşke Türkiye maçında daha fazla gol atabilseydim ve takımımın 2. olmasına yardım etseydim. Bugün eleştirilecek tek bir yanımız vardı, o da kaçırdığımız fırsatlar. Daha çok gol atmalıydık." dedi.

EN ERKEN GOL

Haris Seferovic, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihinde yediği en erken golü İsviçre forması giyen Haris Seferovic kaydetti.