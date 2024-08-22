İsviçrelilerin Galatasaray şaşkınlığı! 'Büyük sürpriz , tek maç dahi kazanamadılar'

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Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, Wankdorf Stadı’nda maçın ilk yarısını yediği şok gollerle 2-0 geride kapattı. İkinci yarıda Michy Batshuayi’nin oyuna girmesiyle hareketlenen sarı-kırmızılılar, Belçikalı golcünün kaydettiği 2 golle skoru eşitlemeyi başardı. 86. dakikada Filip Ugrinic'in penaltıdan attığı gole engel olamayan Galatasaray, mücadeleden 3-2’lik yenilgiyle ayrıldı. Özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunuyla dikkat çeken sarı-kırmızılı ekip, İstanbul’daki rövanş maçı öncesi rakibine gözdağı verdi. İsviçreli meslektaşlarımız, her iki takımın dün geceki oyunu ve rövanş maçıyla ilgili analizlerini aktardı.

İSVİÇRELİ GAZETECİLERİN MAÇ SONRASI YORUMLARI ŞÖYLE:

DOMINIC WUILLEMIN (BERNER ZEITUNG):

“GALATASARAY, YOUNG BOYS’U HAFİFE ALIYOR GİBİYDİ”

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Skor gerçekten de büyük sürpriz oldu. Çünkü Young Boys, sezona çok kötü bir başlangıç yaptı ve özgüvenleri çok azdı. Ancak erken gelen ilk gol inançlarını güçlendirmiş gibi görünüyordu. İlk yarıdaki oyun uzun bir aranın ardından en iyi oynadıkları oyundu. Galatasaray ise uzun süre dağınık bir futbol oynadı ve rakiplerini hafife alıyor gibiydiler. Belki de ilk yarıda suni çimde biraz zorlandılar. Daha önceki yıllarda Bern'de Avrupa'nın diğer büyük takımlarının başına da aynı şey gelmişti. Skoru 2-2’ye getirmek üst düzey takımların vereceği bir reaksiyondu. Galatasaray, en iyi gecesini geçirmedi ama hemen hemen istediği sonucu aldı. Bu da bir kalite göstergesidir. Michy Batshuayi, Galatasaray'ın oyununu değiştirdi. Galatasaray, rövanş maçında tabii ki önce kazanmak zorunda. Bence yine de taraftarları ve İstanbul'da suni çimde oynamamaları nedeniyle bir avantajı var.

NIK DOEMER (CH MEDIA):

“YOUNG BOYS, GALATASARAY’A GÖRE DAHA RAHAT BİR FUTBOL OYNADI”

Sonuç çok şaşırtıcıydı. Young Boys, bu sezon çok mücadele etti ama İsviçre Süper Ligi'nde şu ana kadar tek bir maç bile kazanamadı. İsviçre'deki en yüksek bireysel kaliteye sahip takım oldukları için bu çok alışılmadık bir durumdu. Young Boys’un zayıf taraf olmasına rağmen Galatasaray'a göre daha rahat bir futbol oynadığı ortaya çıktı. Bu, İsviçre şampiyonunun bu sezon şimdiye kadar gösterdiği en iyi performansıydı. Topu kazandıktan sonraki geçiş oyunu ve zaman zaman yapılan yüksek pres çok iyiydi. Galatasaray’ın maçın başlarında Young Boys’un uzun paslarından dolayı sorun yaşadığını görebiliyorduk. Ayrıca Galatasaray’ın oynadığı futbolda suni çim üzerindeki alışık olmadığı koşullar da rol oynadı. Bu durum Avrupa Kupası rekabeti için İsviçre'ye gelen takımlarda genellikle yaşanabiliyor. Fenerbahçe de Lugano'ya karşı suni çimde mücadele etmişti.

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“İSTANBUL’DAKİ ATMOSFER GALATASARAY’I DAHA DA GÜÇLENDİRECEK”

Galatasaray, ikinci yarıda özellikle Michy Batshuayi'nin bireysel kalitesi sayesinde çok daha iyiydi. Oyuna girmesi ve hemen golü bulması onun olağanüstü bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Young Boys savunmasının ona çok fazla boş alan bırakmasına rağmen ikinci gol dahiyane bir vuruştu. Young Boys’un galibiyetine rağmen Galatasaray'ın hala biraz daha avantajlı taraf olarak görüyorum. Young Boys, daha zayıf olan taraf ve arada tek gollük bir fark var. İstanbul’daki atmosfer, Galatasaray'ın bireysel olarak güçlü takımını daha da güçlendirecektir.

OLIVER ZESIGER (SPORTS DIRECTOR):

“YOUNG BOYS’UN PERFORMANSI BENİ BİRAZ ŞAŞIRTTI”

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Galatasaray'ın bu maçı kazanmak için yeterli şansı vardı. Young Boys'un performansı beni biraz şaşırttı. Bu sezon şu ana kadar özellikle defansif anlamda zorluk yaşadılar. Ama Young Boys’un teknik direktörü, maçtan önce cesurca oynamak ve Galatasaray'a saldırmak istediğini söylemişti. Galatasaray’ın savunmasındaki zaafları tespit ederek bunlardan faydalanmaya çalıştılar. Planı da işe yaradı çünkü Galatasaray bazen geride dağınık bir futbol oynadı. Galatasaray, ayrıca Young Boys'un sürekli hücum etme isteğine de şaşırmış görünüyordu.

“BATSHUAYİ; GELDİ, GÖRDÜ VE NEREDEYSE FETHEDİYORDU!”

Young Boys'un form durumu kötü ve formunuz kötüyken geri dönmek daha zordur. Maçın 2-2’ye gelmesi oyunun dönüm noktasıydı. Bir an Galatasaray'ın oyunu tamamen tersine çevireceğini ve İstanbul'a galibiyetle döneceğini düşündüm. Michy Batshuayi; geldi, gördü ve neredeyse fethediyordu! Bir yedek oyuncudan görmek isteyeceğiniz şey budur. Batshuayi, anında bir etki yarattı.

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“İSTANBUL’DAKİ ATMOSFERE BOŞUNA ‘CEHENNEM’ DENMİYOR”

Ne yazık ki henüz Galatasaray’ın sahasına maç izlemeye gidemedim. Ancak taraftarların sesi televizyonda bile çok yüksek çıkıyor, çok etkileyici görünüyordu. Oraya boşuna ‘cehennem’ denmiyor. Bence Young Boys, İstanbul’da soğukkanlı bir şekilde sakin kalması durumunda bu maçı geçer düşünüyorum. Ancak favori Galatasaray olmaya devam ediyor. Bu akşamki sonuç bu gerçeği değiştirmiyor.