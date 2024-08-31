İsviçrelilerden Beşiktaş-Lugano sonrası yıldızlara övgü: Fırsat vermiyor, birinci sınıf...

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Geçtiğimiz hafta zorlu Lugano deplasmanından 3-3’lük skorla dönerek tur şansını İstanbul’a taşıyan Beşiktaş, rakibi karşısında sürprize yer vermedi. Taraftarının da desteğiyle baskın bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, mücadeleden 5-1’lik skorla ayrılarak rakibini bozguna uğrattı. Kara Kartal; Ciro Immobile, Rafa Silva ve Gedson Fernandes’in yıldızlaştığı maçta rakibini devre dışı bırakarak turu geçen taraf oldu. İsviçreli gazeteciler, karşılaşma sonrası Beşiktaş’ın dikkat çeken performansıyla ilgili konuştu.

İSVİÇRELİ GAZETECİLERİN “BEŞİKTAŞ-LUGANO” MAÇI SONRASI AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

GIACOMO NOTARI (PROXIFOOT/BLUE SPORT):

“BEŞİKTAŞ, LUGANO’DAN DAHA ÜSTÜN BİR TAKIM OLDUĞUNU GÖSTERDİ”

Beşiktaş’ın İsviçre’deki ilk maça göre bariz bir şekilde seviye atlamayı başardığını gördük. Özellikle karşılaşmanın ilk dakikalarında etkileyici bir performans sergilediler ve maçın açılış golünü atmayı kesinlikle hak ettiler. Lugano'nun beraberlik golüne rağmen hemen öne geçerek daha üstün bir takım olduklarını gösterdiler ve bunu hak ettiler. Beşiktaş'ın favori olması nedeniyle skorun sürpriz sayılabileceğini düşünmüyorum, hele ki rövanş maçını Türkiye'de oynamışlarsa.

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“STADYUM ATMOSFERİ BEKLENDİĞİ GİBİ ALEV ALEV YANIYORDU”

Beklendiği gibi stadyumun atmosferi gerçekten alev alev yanıyordu. Atmosferin Beşiktaş’a kesinlikle faydası oldu. Lugano'nun özellikle ilk yarıda savunma bölgesinde bazı hatalar yaptığını gördük. Bu durum belki de tribünlerden gelen ekstra baskıdan da kaynaklanıyor olabilir. Taraftarları hesaba katmasak bile sahada daha iyi olan takım Beşiktaş'tı. Yine de taraftarların onlar için ekstra bir motivasyon olduğu kesin.

“IMMOBİLE, BİRİNCİ SINIF BİR FORVET OLDUĞUNU YİNE GÖSTERDİ”

İlk maçta olduğu gibi Gedson Fernandes fark yarattı. Onun belirleyici gol atma yeteneğini ve teknik yeteneklerini gerçekten beğeniyorum. Ciro Immobile de ilerleyen yaşına rağmen neden hala birinci sınıf bir forvet olduğunu gösterdi. Rafa Silva, üstün tekniğiyle Beşiktaş hücumunun teknik lideri konumunda. O, gerçekten zarif ve klas bir oyuncu.

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LUCA SCİARİNİ (ECO DELLO SPORT):

“LUGANO, BU SEVİYEDE OYNAMAYA ALIŞKIN DEĞİL. ÇOK ACI ÇEKTİLER”

Bu skor benim için sürpriz olmadı çünkü Beşiktaş'ın çok iyi bir takım olduğunu biliyordum. Galatasaray'a karşı 5-0 kazandıkları maçı izledim. Bu yüzden Lugano için maçın zor olacağını biliyordum. Onların stadyumunda oynamak büyük bir zorluk ama Lugano 60 dakika boyunca iyi bir oyun oynadı. Lugano, üçüncü golden sonra maçın bittiğini anladı. Beşiktaş, tek kelimeyle daha güçlü olan taraftı. Stadyumdaki atmosfer harikaydı ve bunun Beşiktaş'ı motive ettiğini düşünüyorum. Bunun Lugano için bir sorun teşkil ettiğini düşünmüyorum. Beşiktaşlı oyuncuların ritmi ve fiziksel gücü Lugano’ya sorun çıkardı. Lugano, bu seviyede oynamaya alışkın değil ve çok acı çektiler.

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“CİRO IMMOBİLE VE RAFA SİLVA, ÇOK İYİ BİR ÇİFT”

Ciro Immobile, İtalya'dan tanıdığımız bir oyuncu ve ilk dokunuşta bir gol atmayı başardı. Her zaman rakibin hamlelerini tahmin eden ve gol atmak için soğukkanlı bir futbolcu. Rafa Silva, takımın en iyi oyuncusu. O, teknik olarak iyi ama aynı zamanda güçlü bir isim. Rafa Silva, rakibin onu durdurmasına fırsat vermeden topla 50 metre gidebiliyor. Ciro ve Rafa Silva, aynı zamanda çok iyi bir çift.

GABRİELE PUTZU (CORRİERE DEL TİCİNO):

“STADYUMDAKİ ATMOSFER BEŞİKTAŞ’A KESİNLİKLE ÇOK YARDIMCI OLDU”

Beşiktaş'ın performansı beni hiç şaşırtmadı. Lugano, geçtiğimiz Ekim ayında İstanbul’daki maçı 3-2 kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Bunu tekrarlamanın çok zor olacağını biliyorlardı ve bu akşamki 5-1'lik skor da bunu doğruladı. Türk stadyumları her zaman çok sıcak bir atmosfere sahip olmasıyla ünlüdür. Beşiktaş’ın stadyumu bu konuda kesinlikle harika bir örnek. Atmosfer takıma kesinlikle çok yardımcı oluyor. Ciro Immobile, kesinlikle saf bir golcü. Onu Lazio'da oynadığı dönem çok takip ettim. Eğer Ciro’ya sahipseniz gol atacağınız garantidir.