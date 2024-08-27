İsviçreliler, Galatasaray - Young Boys rövanşı için endişeli: Acı dolu bir 90 dakika olacak | Cehennemden çıkmak için...

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UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, bugün İsviçre’nin önemli ekiplerinden Young Boys ile sahasında kritik bir 90 dakikaya çıkacak. İlk maçta etkili bir futbol oynamasına rağmen rakibine 3-2 yenilmekten kurtulamayan sarı-kırmızılılar, saha ve taraftar avantajını kullanarak bu kez bir sürprize yer vermek istemiyor.

Formda hücum oyuncularına güvenen Galatasaray, zorlu rakibini devirerek gruplara kalma peşinde olacak. İsviçreli gazeteciler, maç öncesi her iki takımın avantajı, güçlü yönleri ve tur şansıyla ilgili düşüncelerini aktardı.

İSVİÇRELİ GAZETECİLERİN MAÇ ÖNCESİ YORUMLARI ŞU ŞEKİLDE:

FABİO DİAS (LATRİBUNA.CH):

“YOUNG BOYS, İLK MAÇTA ŞAŞIRTICI BİR SONUÇ ELDE ETTİ”

Young Boys, sezona inişli çıkışlı bir başlangıç yaptı. Ligde kesinlikle hayal kırıklığı yaratan sonuçlar aldı ancak Galatasaray'a karşı ilk maçta şaşırtıcı bir sonuç elde etti. Joel Monteiro, Filip Ugrinic ve özellikle de geçen maçta sadece son 15 dakika oynayan Meschack Elia'ya dikkat çekmek istiyorum. Elia, maça ilk 11’de başlarsa bire birde ve dar alanlarda çok tehlikeli olacaktır.

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“ACI DOLU BİR 90 DAKİKA OLACAK!”

Young Boys için acı dolu bir 90 dakika olacak. Okan Buruk'un oyuncuları ilk dakikalarda gol atabilirse, maç ev sahibi takımın lehine sonuçlanabilir. Ancak yine de dikkatli olmalısınız çünkü Young Boys, geçen yıl olduğu gibi Manchester City gibi büyük takımlara karşı bile asla kötü bir izlenim bırakmayan bir takım. Bu maçta kilit rol oynayacak bir diğer unsur da Bern'deki suni sahadan Rams Park'taki çim sahaya kadar değişen zemin tipidir. İlk maçta devre arasında oyundan çıkan Dries Mertens, beni hayal kırıklığına uğrattı ve klasını gösteremedi. Bence ilk maçta hayal kırıklığı yaratan Icardi'nin yanı sıra onu da maçın kahramanları arasında bulacağız. Sadece 30 dakikada gösterdiği muhteşem performansın ardından Batshuayi'nin ilk 11'de başlamasını bekliyorum. Galatasaray'da Hakim Ziyech ve Zaha gibi her an oyunu değiştirebilecek dev oyuncular var. Kesinlikle sonuna kadar heyecanlı ve zorlu bir maç olacak.

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BASTIEN FELLER (BLICK):

“UGRİNİC, NİASSE VE MONTEİRO DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN OYUNCULAR”

Young Boys takımındaki atmosfer pek iyi değil. Bazı oyuncular kulüpten ayrılmak ve kariyerlerini başka yerde sürdürmek istiyor. Son haftalarda saha içinde de oyuncular arasında bazı sürtüşmeler yaşandı. Ancak hem bireysel hem de kolektif olarak çok önemli olan bu rövanş için herkesin kini bir kenara bırakıp elemeleri geçmek isteyeceğini düşünüyorum. Takımdan ayrılmak isteyen oyuncular, bu tür bir maçın başka bir kulüple sözleşme imzalamak için belirleyici olabileceğini biliyor. Dolayısıyla ilk maçta olduğu gibi Ugrinic, Niasse ve Monteiro'nun dikkat edilmesi gereken oyuncular olduğunu düşünüyorum.

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“BELGRAD’DA DA CEHENNEM GİBİ BİR ATMOSFER VARDI AMA…”

İstanbul’daki atmosferi geçen hafta Joël Monteiro'ya sordum. Bana artık sıcak atmosferlere alıştıklarını söyledi. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Young Boys, Marakana Stadyumu’ndaki cehennem gibi bir atmosfere rağmen Belgrad'da sağlam bir performans sergiledi. Oyuncular, maça tek gollü bir avantajla çıkacak ve erken bir gol atmaları halinde atmosferin bir iki seviye düşebileceğini çok iyi biliyorlar.

“LUCAS TORREİRA, YOUNG BOYS’UN CANINI YAKABİLİR”

Lucas Torreira'nın şut yeteneği, Galatasaray'ın muhtemel baskısı karşısında çok fazla geri çekilirlerse Young Boys’un canını yakabilir. İlk maçta sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, bu seviyelerde yeni yeni oynayan ve çoğu zaman risk alan Jaouen Hadjam'a sorun yaşattı. Kerem, bunu tekrar gerçekleştirebilir. Young Boys’un ilk maçtaki galibiyetine rağmen Galatasaray'ı bu rövanş maçının favorisi olarak görüyorum. Ancak geçen hafta ilk maçtan önce yazdığım gibi Türk oyuncuların sahaya nasıl bir zihniyetle çıkacağı çok önemli olacak. Eğer savunmada daha fazla dayanışma ve organizasyon halinde olamazlarsa, tur parmaklarının arasından kayıp gidecek.

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FLORIAN GNAGI (20 MİNUTEN):

“YOUNG BOYS’UN İSTANBUL CEHENNEMİNDEN KURTULMA UMUDU VAR”

Young Boys, Galatasaray ile oynadığı ilk maç öncesi çok kötü bir durumdaydı. Ligdeki ilk 5 maçından galibiyet alamadı ve zayıf bir performans sergiledi. Hatta bir ara ligde son sıralarda yer aldı. Çoğu insan Galatasaray'a karşı hiç şansları olmadığını düşünüyordu ve geçtiğimiz çarşamba günü gösterdikleri iyi performans karşısında sürpriz yaşattılar. Genel olarak bu kadro -özellikle de kaptan ve merkez savunmacı Loris Benito ya da yeni transfer Patric Pfeiffer gibi bazı kilit oyuncuların sakat olması nedeniyle- muhtemelen son 7-8 yılın en zayıf Young Boys kadrolarından biri. Üstelik son 1-2 yılda yapılan transferlerin çoğu şu ana kadar istenilen etkiyi yaratamadı. İstanbul'da oynanacak ikinci maç öncesinde kaleci David von Ballmoos, ilk maçtaki omuz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyebilir. Young Boys’un İstanbul cehenneminden bir şekilde kurtulma umudu var. Ancak mevcut durumda Young Boys'un Galatasaray gibi güçlü bir takıma karşı elemeleri geçememesi bir utanç ya da sürpriz olmayacaktır.

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“GALATASARAY’IN SAVUNMASI HAKKINDA BAZI ŞÜPHELERİM BULUNUYOR”

Bana göre Filip Ugrinic, Young Boys'un kilit oyuncusu ve orta sahanın patronu. Ugrinic, ilk 5 ligde yer alan ve iyi bir kulüpte oynayabilecek potansiyele sahip olduğunu düşündüğüm birkaç oyuncudan biri. Geçtiğimiz sezon Young Boys ile uluslararası sahnede klasını gösterdi ve hatta İsviçre Milli Takımı'na kadar yükseldi. Ne yazık ki Sporting karşısında sakatlandı ve bu sakatlık sadece Euro'yu kaçırmasına neden olmakla kalmadı aynı zamanda Young Boys'un performansını da büyük ölçüde olumsuz olarak etkiledi. Galatasaray'ın özellikle hücumda İsviçre Ligi standartlarının çok üstünde oyuncuları var. Bern'deki ilk maçta özellikle Mitchi Batshuayi sadece birkaç dakika içinde attığı 2 golle maça damgasını vurdu. Bence Barış Alper Yılmaz da büyük bir potansiyele sahip ve üst düzey bir oyuncu olabileceğini Euro 2024’de gösterdi. Buna karşılık Galatasaray'ın savunması hakkında bazı şüphelerim var ve bu yüzden Young Boys'a hücum futbolu oynamaları tavsiye ediliyor.

“GALATASARAY, BENİM İÇİN EN BÜYÜK FAVORİ”

İsviçre’deki herkes 2005 yılındaki Türkiye-İsviçre ve 2010 yılındaki Young Boys-Fenerbahçe maçından dolayı İstanbul’daki atmosferin ne kadar cehennem gibi olabileceğinin farkında. Young Boys için bu zorlu bir mücadele olacak. Takımdaki pek çok oyuncu geçen sene Belgrad ve Maccabi Haifa'da Şampiyonlar Ligi’nde oynama deneyimi yaşamıştı. Bu iki takım da fanatik taraftarların bulunduğu deplasman sahalarına sahipti. Form durumu, oyuncuların kalitesi, tecrübesi ve ev sahibi avantajı göz önüne alındığında Galatasaray benim için en büyük favoridir. Rakiplerini ciddiye alırlarsa, muhtemelen kazanırlar. Young Boys'un şansı az ama sezona yaptıkları kötü başlangıcı bu maçta gölgede bırakabilirler. Zaten İsviçre’deki ilk maçta bu seviyede mücadele edebileceklerini gösterdiler.