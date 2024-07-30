İsviçreliler, Fenerbahçe - Lugano rövanşı için iddialı: Galibiyet alabileceklerini biliyorlar | En dikkat edilmesi gereken isim...

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İsviçre’deki ilk maçta zorlu rakibini Edin Dzeko (3) ve Ferdi Kadıoğlu’nun golleriyle 4-3 yenen Fenerbahçe, Kadıköy’deki rövanş maçında mutlak galibiyet peşinde. Jose Mourinho ve öğrencileri, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. İsviçreli meslektaşlarımız, her iki takımın avantajlarıyla ilgili önemli tespitlerde bulundu. Gazeteciler, mücadelede daha avantajlı olan takımı da açıkladı.

İSVİÇRELİ GAZETECİLERİN “FENERBAHÇE-LUGANO” MAÇIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

GIACOMO NOTARI (PROXIFOOT/BLUE SPORT):

“TÜRK TARAFTARLAR, FENERBAHÇE’YE EKSTRA AVANTAJ SAĞLAYACAK”

Lugano'nun ilk maçın son dakikalarında attığı golle skoru 4-3’e getirmesinin tur için umutlarını canlı tuttuğunu düşünüyorum. Tabii ki turu geçmek için favori olan taraf Fenerbahçe ancak İsviçre'de ilk maçta gösterdiği performanstan daha fazlasını göstermeleri gerekecek. Türk taraftarların Fenerbahçe’ye ekstra bir avantaj sağlayacağından da şüphe yok.

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“LUGANO, EDIN DZEKO’YU MÜMKÜN OLDUĞUNCA KİLİTLEMEYE ÇALIŞMALI”

Tek gollü bir fark olduğu için maçta her şey olabilir. Ama bence bu ikinci maçta sürpriz yapmak geçen sene Beşiktaş'a karşı yaptıklarından daha zor olacak çünkü Fenerbahçe’nin seviyesi Beşiktaş'tan daha yüksek. Ayrıca bu bir eleme maçı. Eğer Lugano turu geçmeyi başarırsa bu büyük bir başarı olacak. Ama dürüst olmak gerekirse bunun olacağını sanmıyorum. Edin Dzeko ile dünya standartlarında bir futbolcu olmanın ne anlama geldiğini ilk maçta gördük. 3 şans, 3 gol. Lugano, onu mümkün olduğunca kilitlemeye çalışmalı. Aksi takdirde gerçekten zorlu bir gece geçirecekler.

“CROCI-TORTI’NİN MAÇ KAZANMAK İÇİN ÇOK FAZLA ALTERNATİFİ VAR”

İlk maçın kadrosunda olmayan hücum oyuncusu Renato Steffen, tatilden yeni döndü. Bu yüzden Lugano'nun ona çok fazla umut bağlayacağını düşünmüyorum. Steffen’in elbette büyük maçlarda tecrübesi var. Geçen sezon Lugano'nun en iyi oyuncularından biriydi ama Lugano'nun umutlarını onun omuzlarına yüklemeyeceğim. Lugano'nun olumlu yönü, rakibine birçok farklı seçenekle zarar verebiliyor olmasıdır. Teknik direktör Croci-Torti'nin etkili olmak, gol atmak ve maç kazanmak için çok fazla alternatifi var.

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VALENTIN SCHNORHK (LE MATIN):

“TÜRKİYE’DE KAZANABİLECEKLERİNİ BİLİYORLAR”

Fenerbahçe, ilk maçtaki sonuçla büyük bir avantaja sahip oldu. Turu garantileme açısından Lugano'nun kazanması gerekirdi. Bir takımın Türkiye'de, özellikle de Fenerbahçe'ye karşı oynamanın ne kadar zor olabileceğini herkes biliyor. Ancak Lugano, 1. maçta bazı yeteneklerini sahada sergiledi ve bu da 2. maçtan korkmalarına gerek olmadığını gösterdi. Lugano’nun geçen yılki başarısı bu takımın her zaman gelişmekte olduğunun bir kanıtıydı. Bu önemli bir deneyimdi. Türkiye'de kazanabileceklerini biliyorlar ve buna inanmak zorundalar.

“CROCI-TORTI, FENERBAHÇE’Yİ YENMEK İÇİN DOĞRU ÇÖZÜMÜ BULMAYA ÇALIŞACAK”

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Edin Dzeko, hala mükemmel ve etkili bir oyuncu olduğunu gösterdi. Ve tüm Avrupa, Ferdi Kadıoğlu'nun nasıl bir futbolcu olduğunu Euro 2024’te de gördü. Lugano’da ise Renato Steffen, son lig maçında Basel'e karşı oynamamıştı. Renato, Fenerbahçe maçına yedek kulübesinde başlayabilir. Lugano, geriden oynamaya çalışan güçlü bir takım. Teknik direktörleri Mattia Croci-Torti, maçlara çok iyi hazırlanıyor. Mattia Croci-Torti, Fenerbahçe'yi yenmek için doğru çözümü bulmaya çalışacak.

TIM GUILLEMIN (BLICK):

“ANTO GRGıC’İN DURAN TOPLARDAKİ KALİTESİNE DİKKAT EDİN”

Hiç şüphe yok ki bu maçtaki en büyük favori Fenerbahçe. Kendi sahasında oynamak büyük bir avantaj sağlayacak ve muhteşem taraftarlar fark yaratacak. Bu maç Fenerbahçe için daha önemli. Lugano, geçen seneye göre daha iyi ama Fenerbahçe bambaşka bir takım. Edin Dzeko, her zamanki gibi hala en iyilerden biri. Dzeko, Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Lugano, kolektif olarak çok güçlü bir takım. Şu anda İsviçre’nin en iyi takımı ve Young Boys'tan çok daha iyi. Anto Grgic'in duran toplardaki kalitesine dikkat edin.