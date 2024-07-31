İsviçreliler, Fenerbahçe - Lugano maçını yorumladı: Lille'i yok edecekler | İlk yarıda berbattı | Maçın dönüm noktası o kurtarıştı

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında İsviçre'nin Lugano ekibiyle Ülker Stadyumu'nda karşılaştı. İlk yarıda dirençli bir futbol ortaya koyan rakibini 2-1 yenerek tur atlayan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde yeni bir zafere daha imza attı. İsviçreli meslektaşlarımız, 3.ön eleme turunda Fransa ekibi Lille ile eşleşen Fenerbahçe’nin dün geceki futbolunu ve Şampiyonlar Ligi’ndeki serüvenini değerlendirdi.

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İSVİÇRELİ GAZETECİLERİN RÖVANŞ MAÇI SONRASI GÖRÜŞLERİ ŞU ŞEKİLDE:

TIM GUILLEMIN (BLICK):

“LUGANO’NUN KORKUSUZCA BİR FUTBOL OYNAMASI FENERBAHÇE’Yİ ŞAŞIRTTI”

Lugano, korkusuzca bir futbol oynayarak Fenerbahçe'yi şaşırttı. Lugano, kolektif olarak güçlüydü ama Fenerbahçe bireysel kalite açısından çok daha iyiydi. Edin Dzeko, her zamanki gibi dünya çapında bir oyuncu olduğunu gösterdi. Ferdi Kadıoğlu, tıpkı Euro 2024’deki gibi gerçekten çok iyiydi. Dominik Livakovic ise ilk yarıda Fenerbahçe'ye yardım etti. Türk taraftarlar, her zaman olduğu gibi dünyanın en iyileri arasında yer aldığını bu maçta da gösterdi.

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“FENERBAHÇE’NİN LILLE’İ YOK EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Bence Fenerbahçe, Lille'i yok edecek. Paulo Fonseca'nın baş antrenörlüğünde Lille daha tehlikeli olabilirdi. Çünkü yeni teknik direktör Bruno Genesio'nun futbol hakkında hiçbir fikri yok. O, karizması olmayan bir jimnastik öğretmeni gibi. José Mourinho karşısında kaplanın önündeki küçük bir kedi gibi görünüyor. Fenerbahçe, turu geçecektir. Bana göre Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde son 16’ya kalabilir.

GIACOMO NOTARI (PROXIFOOT/BLUE SPORT):

“DZEKO GİBİ OYUNCULARIN BİREYSEL KALİTESİ FARK YARATTI”

Lugano'nun ilk yarıdaki futbolundan gerçekten etkilendim. Gerçekten agresiftiler ve 1-0 öne geçmeyi hak ettiler. Mattia Croci-Torti de 3'lü savunma ile bazı riskler aldı ve bu gerçekten işe yaradı. İlk yarıdaki futbol Lugano için büyük bir başarıydı. İlk yarıda taraftarları hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, ikinci yarıda tam tersi bir oyun ortaya koydu. Lugano, aynı ritmi ikinci yarıda da yakalamak için biraz mücadele etti. Ama sonuçta Fenerbahçe o kadar da tehlikeli değildi ve 1-1'lik gol bir serbest vuruş organizasyonundan geldi. Dzeko gibi dünya standartlarındaki oyuncuların bireysel kalitesi bir kez daha fark yarattı. Bence Lugano, elenmesine rağmen 2 maçtaki performansıyla gurur duyabilir.

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“İLK YARI FENERBAHÇE AÇISINDAN BERBATTI”

Mattia Croci-Torti'nin, Fenerbahce'yi zor durumda bırakacak doğru taktiği bulabildiğini düşünüyorum. İlk yarı Lugano açısından güzel, Fenerbahçe için ise berbattı. Aslında Lugano, 90 dakika boyunca ritmini korumayı başaramadı ama ben hala 1-1'e kadar Fenerbahçe'yi şaşırtabileceklerine inanıyordum. Bence sonuç olarak Fenerbahçe gerçekten ikna edici bir futbol oynamadı. Edin Dzeko'nun fantastik kalitesine güvendiler. Açıkça üstün olmaları gereken bir takım olan Lugano'yu domine etmeden eleme turunu geçtiler.

“BENCE BİR SONRAKİ TURDA LILLE’E KARŞI ŞANSLARI OLACAK”

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Fenerbahçe’nin bu turnuvada yavaş yavaş seviyesini yükselteceğini düşünüyorum ve umuyorum. Jose Mourinho'nun çalışmaları daha yeni başlıyor ve her şeyin hala mükemmel olmadığını açıkça görüyoruz. Ancak kadronun kalitesini göz önünde bulundurursak, etkileyici bir potansiyele sahipler. Bence bir sonraki turda Lille'e karşı şansları olacak. Çünkü Jose Mourinho gibi bu tür maçlarda takımını nasıl yöneteceğini bilen bir teknik direktöre sahipler.

BASTIEN FELLER (BLICK):

"LUGANO DAHA OLGUN BİR TAKIM"

Lugano'nun öne geçmesine şaşırmadım ve en başından beri bunu başarabileceklerini hissettim. Lugano, Fenerbahçe'nin karşısında ilk maçta olduğu gibi çıktı. Türk taraftarların deneyimini geçtiğimiz sezon Beşiktaş karşısında yaşamışlardı. Lugano, bireysel yeteneklerine güvenen Mourinho'nun takımından fiziksel ve taktiksel olarak daha olgun bir takım. Croci-Torti ve oyuncuları, bu eşleşmeden sonra özellikle ilk maçta yaptıkları büyük bireysel hatalardan dolayı pişmanlık duyacaklardır.

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"MAÇTAKİ DÖNÜM NOKTASI O KURTARIŞTI"

İlk maçta olduğu gibi bireysel sınıf ve deneyim farkı oluştu. 1-1'i yakalamak Fenerbahçe'ye iyi geldi. Ancak bu skordan sonra dahi Lugano'ya karşı oynadıkları oyun beklendiği kadar ezici değildi. Lugano için değişiklikler hücumda kalite ve deneyim kaybıyla sonuçlandı. İlk maçta olduğu gibi benim için rövanşta da bir dönüm noktası vardı ve bu da 25. dakikada durum 1-0'ken Livakovic'in yaptığı kurtarıştı.

"FENERBAHÇE, LILLE KARŞISINDA FAVORİ AMA..."

Fenerbahçeli taraftarların, takımlarının performansına şaşırdıklarını düşünüyorum. Jose Mourinho'nun gelişi doğal olarak heyecan ve beklenti yarattı. Bence taraftarlar Portekizli teknik direktörün takım üzerindeki etkisini görmek için bir süre beklemek zorunda kalacaklar. Her iki maçtaki performanstan da pek memnun olduklarını sanmıyorum. En önemli şey turu geçmek olacak. Fenerbahçe'nin henüz ligi başlamamış ve kadrosunu netleştirememiş olan Lille ile karşılaşacak olması bir şans. Bana göre Fenerbahçe bir kez daha favori ancak oyunlarını geliştirmek şartıyla. Youssef En-Nesyri'nin de gelişi Fenerbahçe'ye yardımcı olabilir.