İsviçreliler, Fenerbahçe eşleşmesinin rövanşı için iddialı: Hesap burada kapanmadı | Jose Mourinho bile şaşırmıştır

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Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde bu sezon her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ilk resmi karşılaşmasından zaferle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Stockhorn Arena Stadyumu’nda Lugano’yu Edin Dzeko (3) ve Ferdi Kadıoğlu’nun golleriyle 4-3 yenerek tur kapısını araladı. İsviçreli gazeteciler, temposu yüksek mücadeleyle ilgili düşüncelerini aktardı. Meslektaşlarımız, İstanbul’daki rövanş maçında avantajlı olan takımı da açıkladı.

İSVİÇRELİ GAZETECİLERİN “LUGANO-FENERBAHÇE” MAÇIYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ ŞÖYLE:

TİM GUİLLEMİN (BLİCK):

“JOSE MOURINHO BİLE YEDİĞİMİZ GOLDEN UTANÇ DUYMUŞTUR”

Lugano, gerçekten iyiydi ama Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyuncuları vardı. Bana göre oyuncuların bireysel seviyelerinde farklılıklar vardı. José Mourinho’nun maça etkisinden bahsetmek için henüz çok erken çünkü bu akşam gördüğümüz Fenerbahçe’nin; José Mourinho'nun hayalini kurduğu Fenerbahçe olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe, kolektif olarak çok daha iyi olabilir; takım olarak daha iyi oynayabilir ve daha iyi savunma yapabilir. Lugano'nun savunmada kaybedilen top sonucu yediği üçüncü gol utanç vericiydi. José Mourinho'nun bile yediğimiz bu golden utanç duyduğuna eminim.

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“FENERBAHÇE, RÖVANŞTA YÜZDE 90 DAHA AVANTAJLI AMA LUGANO…”

Benim için her zaman net olan konu şuydu: Edin Dzeko, Avrupa'nın en az değer verilen forvetlerinden biri. O, yine de benim için en zirvede duruyor. Dzeko, teknik olarak çok yetenekli ve kalenin önünde soğukkanlı bir oyuncu. Onun zihniyetini ve takımına olan bağlılığını seviyorum. Bu arada Dusan Tadic'i de unutmamalıyız. Tadic de çok yetenekli ve teknik becerileri böylesine suni bir sahada ona avantaj sağlıyor. Şu an Fenerbahçe’nin yüzde 90 daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. İstanbul'da çok açık bir oyun oynanacağını hayal edebiliyorum ve Lugano; kesinlikle bir ya da iki gol atacaktır. Ancak Fenerbahçe'nin kendi evinde bambaşka bir futbol oynadığını biliyorum. Ayrıca José Mourinho'nun İstanbul'daki ilk maçında Fenerbahçe'nin kaybedeceğini hayal bile edemiyorum.

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BASTİEN FELLER (BLİCK):

“LUGANO, BÜYÜK TAKIMLARIN BAŞINA BELA OLABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ”

Teknik direktör Mattia Croci-Torti, maçtan önce İsviçre televizyonuna yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye karşı korkmadan oynamak istediklerini söyledi. Takım son birkaç yılda iyi bir gelişim gösterdi ve bir kez daha büyük takımların başına bela olabileceğini gösterdi. Üstelik geçen sezonun iki kilit oyuncusu dünkü maçta yoktu. İngiltere'ye transfer olan golcü futbolcu Zan Celar ile Euro 2024'den sonra tatile çıkan ve takımın bir nevi pasörü olan Renato Steffen, maçta yoktu. Lugano, bu seviyede hala deneyimsiz olsalar da dikkat çekici ve sınır tanımayan bir şekilde futbol oynadı.

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“PENALTI POZİSYONU MAÇIN DÖNÜM NOKTASI OLDU”

Fenerbahçe, yeni teknik direktörünün metodlarını öğrenmeye çalışan ve sezonun ilk resmi maçını oynayan bir takımdı. Fenerbahçe, rakibini biraz hafife aldı ve sentetik bir sahada oynamak Lugano'ya yardımcı oldu. Fenerbahçe, maça iyi bir başlangıç yapamadı. Takım, hem fiziksel hem de belki de taktiksel olarak yetersiz görünüyordu. Bir anda gelen penaltı maçı 1-1'e götürdü ve maçın dönüm noktası oldu. Mattia Zanotti'nin pozisyonun başında faule maruz kaldığını düşünüyoruz. Fenerbahçe, ikinci yarıda hücum bölgesinde daha da iyiydi. Yüksek kalitedeki oyuncular, Fenerbahçe'nin oyun kalitesini yükseltti. İki takım arasında seviye farkı olduğu çok açıktı. Jose Mourinho tarafından çalıştırılan Fenerbahçe'nin savunmasındaki zaaflar beni şaşırtan şey oldu.

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“EDIN DZEKO, RAKİP SAVUNMALAR İÇİN HER ZAMAN BİR TEHDİT OLUŞTURUYOR”

Edin Dzeko'nun nasıl bir futbolcu olduğunu herkes biliyor. O, çok iyi bir oyuncu ama her şeyden önce bir golcü. Dzeko, golcü özelliğini bir kez daha gösterdi. Penaltı şansına sahip olan oyuncu, kale önündeki yeteneğinden hiçbir şey kaybetmediğini iki güzel golle gösterdi. Oyuna verdiği önem de dikkat çekiyor ve yaşına rağmen ikinci golde yaptığı gibi takım arkadaşlarının toparlanmasına yardımcı olmak için topu kapmaktan çekinmiyor. Aynı zamanda dördüncü golde gösterdiği gibi alan da yaratıyordu. Dahası tecrübesi ve fiziğiyle rakip savunmalar için her zaman bir tehdit oluşturuyor.

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“FENERBAHÇE AVANTAJLI AMA MESELENİN BURADA KAPANDIĞINI SÖYLEYEMEM”

Doğal olarak Fenerbahçe'nin ikinci maça avantajlı bir şekilde girdiğini düşünüyorum. Ama ben yine de meselenin burada kapandığını söyleyemem. Geçen sezon Konferans Ligi'nde Mattia Croci-Torti ve ekibinin Beşiktaş'ı kendi sahasında yendiğini (2-3) belirtmekte fayda var. Ancak bu turun ötesine geçme umutlarının olması için doğal olarak mükemmel bir maç çıkarmaları ve gol yememek için hücum ve savunma arasındaki dengeyi iyi kurmaları gerekecek. Her ne olursa olsun Lugano'nun bu kez santrfor Renato Steffen ile İstanbul'a aynı arzu ve kararlılıkla gideceğini düşünüyorum. Bir kez daha izlemesi heyecan verici bir maç olacak.