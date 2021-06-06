İsviçreli tenisçi Federer, Fransa Açık'tan çekildi

Erkeklerde 8 numaralı seribaşı olan Federer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Takımımla yaptığım görüşmeler sonrası Fransa Açık'tan çekilmem gerektiğine karar verdim. İki diz ameliyatı ve bir yılı aşan rehabilitasyondan sonra vücudumu dinlemem ve iyileşme yolunda kendimi zorlamadığımdan emin olmam çok önemli." ifadelerini kullandı.

39 yaşındaki sporcu, kortlara geri dönerek turnuvada 3 maç kazandığı için mutluluk duyduğunu belirtti.

Geçen yıl yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre tenisten uzak kalan Federer, Fransa Açık'la birlikte 487 gün sonra grand slam maçına çıkmıştı.

Federer'in turnuvadan çekilmesiyle dördüncü turdaki rakibi İtalyan Matteo Berrettini doğrudan çeyrek finale yükseldi.