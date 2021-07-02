İsviçre'de İspanya maçı öncesi büyük eksik! EURO 2020 çeyrek final maçının iddaa'da favorisi...

Bu bir ilandır

İSVİÇRE

- A Milli Takımımız'ın da yer aldığı A Grubu'nda averajla üçüncü sırayı alan İsviçre, "Son 16" turunda Fransa'yı penaltılar sonunda turnuva dışına iterek çok büyük bir sürpriz gerçekleştirdi.

- 15. dakikada Haris Seferovic ile 1-0 öne geçseler de, dakikalar 80'i gösterdiğinde 3-1 gerideydiler. Müthiş bir geri dönüş sonrası uzatmaya, ardından da penaltılara giden maçta, Kylian Mbappe'nin penaltısını kurtaran Yann Sommer çeyrek final biletinin alınmasında büyük rol oynamış oldu.

- Bize karşı sahanın yıldızlarından biri olan Xherdan Shaqiri'yi (2 gol) 73. dakikada kenara alan TD Vladimir Petkovic, EURO 2016 ve 2018 Dünya Kupası'ndaki "Son 16" başarılarından sonra EURO 2020'de çeyrek finale ulaşarak saygıyı hak etti.

- Takımın her şeyi, kaptan Granit Xhaka sarı kart cezalısı. Orta alanda tüm yük Denis Zakaria ve Remo Freuler üzerinde olacak.

- Shaqiri'nin serbest oynadığı düzende Breel Embolo ve Haris Seferovic ile gol arayacaklar.

İSPANYA

- Hırvatistan'ı uzatmalarda bulduğu gollerle 5-3 yenip adını EURO 2020 çeyrek finaline yazdıran İspanya'da göze çarpan önemli bir eksik yok ancak TD Luis Enrique, eldivenleri David de Gea'ya teslim etmeyi düşünüyor.

- Unai Simon, Hırvatistan maçında bir geri pası ıskalayarak neredeyse takımının elenmesine neden olacaktı. Luis Enrique, çeyrek finalde mental açıdan daha iyi olduğunu düşündüğü David de Gea ile maça başlayacak.

- İsviçre'de Xhaka yok ama İspanya'nın orta sahası yerinde! "Sergio Busquets, Koke & Pedri" üçlüsüyle çok ağır basıyorlar.

- Ferran Torres ve Pablo Sarabia'nın kanatlardan vereceği destekle gole en yakın isim de Alvaro Morata olacak.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İsviçre'nin oynadığı son 7 maçın 6'sı "2.5 ÜST" bitti.

- İspanya'nın oynadığı son 8 maın 5'i "2.5 ÜST" bitti.

- İki takım arasında son 3 yılda oynanan 3 maçın 2'sinde "karşılıklı gol" izledik.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu EURO 2020 "çeyrek final" karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İspanya kazanır" oldu!

%30'luk kesim Xhaka'nın yokluğu sonrası odağını tamamen İspanyollar'a çevirmiş durumda ve onlardan 90 dakika sonunda zafer bekliyorlar...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

İsviçre'nin "bombacısı" Xherdan Shaqiri'nin Stoke günlerinden! Newcastle ağlarına bir füze...