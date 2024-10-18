×
E-bültenlerGünlük Egazete © Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İsviçre'de Halil Umut Meler'e tepki! İptal ettiği gol olay oldu: 3 puanımızı yaktı

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Uluslar Ligi#Halil Umut Meler#İsviçre - Danimarka
İsviçrede Halil Umut Melere tepki İptal ettiği gol olay oldu: 3 puanımızı yaktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 14:05

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan ve 2-2 biten İsviçre - Danimarka maçını yöneten Halil Umut Meler'in İsviçre'nin 3. golünü iptal etmesi ülkede büyük yepki çekti. İsviçreli eski FIFA hakemi Urs Meier de Meler'i ve yardımcısını eleştirdi.

Haberin Devamı

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında İsviçre ile Danimarka karşı karşıya gelmiş ve maç 2-2 berabere sona ermişti. İsviçre'nin gollerini 26. dakikada Remo Freuler ve 45. dakikada penaltıdan Zeki Amdouni atarken Danimarka'nın sayılarını 27'de Isaksen ve 69'da Eriksen kaydetmişti.

Galatasaraylı Nelsson'un 76 dakika sahada kaldığı maçın sonucunda Danimarka puanını 7'ye yükseltirken İsviçre 1 puana çıkmıştı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe - Ansu Fati iddiası | İspanyol gazetecilere sorduk: Mourinhonun eline düşerse...Fenerbahçe - Ansu Fati iddiası | İspanyol gazetecilere sorduk: 'Mourinho'nun eline düşerse...'Haberi görüntüle

İSVİÇRE'NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Maç 2-2 devam ederken 74. dakikada İsviçre'nin kornerden gelen topta kafa vuruşu sonucu bulduğu gol, yardımcı hakemin bayrağını kaldırıp topu dışarıdan oyun alanına dönmesini işaret etmesi üzerine Halil Umut Meler tarafından iptal edildi.

"GALİBİYETİMİZİN ÖNÜNE GEÇİLDİ"

Bu karar, İsviçre basınında büyük tepki topladı.

Haberin Devamı

Blick'te yer alan haberde Halil Umut Meler ve yardımcısının verdiği bu kararın İsviçre'nin 3 puanının önüne geçtiğinin altı çizilirken Meler ve yardımcısı İbrahim Çağlar Uyarcan sert şekilde eleştirildi. Haberde topun çizgiyi geçmediği öne sürüldü.

İsviçrede Halil Umut Melere tepki İptal ettiği gol olay oldu: 3 puanımızı yaktı

URS MEIER: YARDIMCI HAKEM YANLIŞ YERDE DURUYORDU

FIFA kokartlı İsviçreli eski hakem Urs Meier de pozisyonu Blick'e yorumladı. Yardımcı hakemin korner kullandıldığı anda yanlık noktada durduğunun altını çizen Meier, bu pozisyonun ders niteliğinde olduğunu söyledi.

"Korner kullanıldığı anda yardımcı hakem yanlış bir açıda duruyor. Top oyuna girdiği anda da soluna doğru adım alıp top kaleye girince bayrak kaldırıyor. Hakemin oradan topun dışarı çıktığını görmesi imkansız. Danimarka kalecisi Schmeichel da itiraz etmiyor. Orta hakem burada yardımcısının kararına uymak zorunda kaldı. Teknoloji ve kamera eksikliği sebebiyle VAR'da yeterli görüntü olmaması da İsviçre'nin galibiyetinin önüne geçti."

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA Uluslar Ligi#Halil Umut Meler#İsviçre - Danimarka

BAKMADAN GEÇME!