İsviçre - Türkiye maçı sonrası Hakan Çalhanoğlu'ndan öz eleştiri

Çok genç bir takıma sahip olduklarını ve tecrübe eksikliği bulunduğunu belirten Hakan Çalhanoğlu, "Bütün ülkelere bakınca en genç biziz. 2016'dan sadece ben, Ozan ve Burak Ağabey vardı. Tecrübemiz eksikti. Çok genciz. İlk defa bu sahnede olan oyuncular var. Tecrübe eksikti. Buraya kadar biz başardık, burada da biz elendik. Önümüzdeki turnuva çok önemli. Başımızı dik tutmalıyız. Boynumuzu eğmeyeceğiz. Biz Türkiye'yiz! Halkımızdan özür dileriz. Yola devam edeceğiz. Daha önümüzde çok turnuva var." dedi.