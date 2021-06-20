İsviçre Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Milli Takım için son şans! Türkiye gruptan nasıl çıkar?

Milli maç için geri sayım başladı. Gruptan bir üst tura çıkmak için diğer gruplardaki belirli senaryoların gerçekleşmesi ve İsviçre karşısında galibiyet alınması halinde ortaya çıkacak olan bir üst tura çıkma ihtimali, bu akşam itibariyle netlik kazanacak. Peki, İsviçre Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

İSVİÇRE TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EURO 2020 A Grubu son mücadelesinde Türkiye, İsviçre ile karşılaşacak. 20 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

TEK ŞANS GALİBİYET

A Milli Takım'ın son 16 turuna yükselme iddiasını sürdürmesi için kazanmaktan başka şansı bulunmuyor. Beraberlik ve yenilgi halinde ise ay-yıldızlı ekip şampiyonaya veda edecek.



Grupta son maçlar öncesinde İtalya 6 puanla lider durumda bulunurken, Galler 4 puanla ikinci ve İsviçre ise 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye'nin ise puanı bulunmuyor.



Ay-yıldızlı ekip, İsviçre maçını kazanarak grubunu üçüncü sırada tamamlamayı ve en iyi üçüncüler arasına girerek son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Altı gruptan dört üçüncünün bir üst tura yükseleceği şampiyonada, Türkiye'nin galibiyeti halinde, diğer gruplarda alınacak sonuçlar, ay-yıldızlı ekibin yoluna devam edip etmeyeceğini belirleyecek.





2021'DEKİ 9. MAÇ



Milliler, İsviçre mücadelesiyle 2021 yılındaki 9. maçına çıkacak.



Bu yıl oynadığı 8 maçta 4 galibiyet alan milli takım, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 14 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 11 gol gördü.



Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.



Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, millilerin Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, turnuvadaki ikinci maçında da Galler'e 2-0 kaybetti.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 5 DEĞİŞİKLİK

A Milli Takımımız, İsviçre karşısında kazanıp en iyi 3.’ler arasına girmek için sahaya çıkacak. Teknik Direktör Şenol Güneş birçok bölgede farklı ve yenilenmiş bir kadro ile galibiyet arayacak.

Daha ofansif bir 11 oluşturan Güneş’in 5 değişiklik yapması bekleniyor.

İRFAN’A KRİTİK GÖREV

Orta sahada ise pas trafiğini iyi yöneten bir hat oluşturmak adına bu kez Ozan’ın yerine irfan Can 11’de olacak. Okay da yerini Kaan Ayhan’a bırakacak.

Merih kadroya geri dönerken sol bekte Umut’un yokluğunda Mert oynatılacak. Özellikle Galler’e karşı etkili olmayan Kenan’ın yerine ise Halil olacak.

İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

İSVİÇRE: Sommer, Elvedi, Schar, Akanji, Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez, Shaqiri, Embolo, Seferovic

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki. Çağlar, Merih, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İrfan Can, Hakan, Cengiz, Halil Dervişoğlu, Burak Yılmaz

MİLLİ TAKIM GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

EURO 2020’de grupları 1 ve 2. olarak tamamlayan takımların yanı sıra, grupları en iyi puan ve averajla 3. sırada bitiren 4 takım da bir üst tura çıkma şansını elde edecek. Böylelikle 6 gruptan 4 farklı 3. takım, grup aşamasını geçerek bir üst tura çıkabilecek. A Grubu’nda yer alan Türkiye, İtalya ve Galler karşılaşmalarını kaybederek bir üst tura çıkma şansını oldukça zora soktu. Gruptan çıkmak için en iyi üçüncüler arasında yer alması gereken Türkiye’ye bugün İsviçre karşısında alacağı galibiyeti de yetmeyecek.

AVERAJI DÜZELTMELİYİZ

A Milli Takım’ın gruptan çıkabilmek için en iyi üçüncülük yarışında olan diğer ülkelerin alacağı sonuçları bekleyecek. Turnuvanın açılış mücadelesinde İtalya’ya 3-0 kaybeden mutlak kazanması gereken Galler karşılaşmasında sahadan 2-0’lık yenilgi ile ayrılan Türkiye, grupta -5 averaja sahip. Türkiye’nin en iyi üçüncüler arasında yer alması için İsviçre’yi farklı yenip bu averajı düzeltmesi gerekiyor. Türkiye’nin şu andaki üçüncülere göre en az 4 gollü bir galibiyete ihtiyacı olacak.

GÖZLER DİĞER GRUPLARDA

‘Bizim Çocuklar’ın Avrupa Şampiyonası’nda yoluna devam edebilmesi için diğer gruplarda alınacak sonuçların çok önemi var. Şansımızın devam edebilmesi için aşağıdaki senaryolardan bazılarının gerçek olması gerekiyor. Hepsi gerçek olursa Türkiye, en iyi üçüncü olarak gruptan çıkacak. Ancak Milli Takımımızın en iyi dört üçüncüden biri olabilmesi için en basit denklem şu şekilde:

Hırvatistan ile İskoçya berabere kalacak, Slovakya, İspanya'yı yenecek, İsveç, Polonya'ya yenilmeyecek.

B GRUBU: Belçika’nın son maçta Finlandiya’yı farklı skorla yenmesi.

C GRUBU: Ukrayna’nın son maçta Avusturya’yı farklı mağlup etmesi.

D GRUBU: Hırvatistan ile İskoçya arasında oynanacak karşılaşmanın beraberlikle sona ermesi. Böylece iki ekip saf dışı kalacak.

E GRUBU: İspanya ve Polonya’nın son maçlarını kaybetmeleri. Bu durumda iki takım da elenecek.

F GRUBU: Fransa’nın Portekiz’i farklı mağlup etmesi, Macaristan’ın galip gelememesi.

EURO 2016’DA 3 PUAN YETMEMİŞTİ

Türkiye, EURO 2016’da İspanya ve Hırvatistan yenilgilerinin ardından son maçta Çekya’yı mağlup etmiş ve grubunu üçüncü bitirmişti. Ancak diğer gruplarda elde edilen sonuçların ardından Türkiye, kötü averajı nedeniyle elenmişti.

ÜÇÜNCÜLER ARASI SIRALAMA KRİTERLERİ NASIL?

-En çok puan - Gol averajı - Atılan gol sayısı - Fair-Play puanı - Elemelerdeki genel sıralama



TÜRKİYE 595. MAÇINA ÇIKIYOR



A Milli Futbol Takımı, İsviçre maçıyla tarihinde 595. kez sahaya çıkacak.



Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 318'i resmi, 276'sı özel 594 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet elde etti, 142 beraberlik ve 226 yenilgi yaşadı.



Ay-yıldızlı ekip, 253'ü deplasmanda, 259'u evinde, 82'si de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 789 gol attı, kalesinde 848 gol gördü.



A Milli Takım, bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 594 karşılaşmanın 511'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



Milliler, 594 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.



Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.



ADAY KADRO



A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)



Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)



Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)



Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford).

İSVİÇRE TEKNİK DİREKTÖRÜ PETKOVİÇ: BİZİM İÇİN FİNAL MAÇI GİBİ OLACAK

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında Pazar günü Türkiye ile karşılaşacak İsviçre'nin teknik direktörü Vladimir Petkovic, zorlu maç için hazır olduklarını söyledi.



Petkovic, çevrim içi düzenlenen basın toplantısına kaleci Yann Sommer ile birlikte katıldı.



Vladimir Petkovic, Pazar günü tüm güçlerini sahaya koyacaklarını belirterek "Bizim için bir final maçı gibi olacak. Ya eve döneceğiz ya da turnuvada devam edeceğiz. O yüzden Pazar günü sahada her şeyimizi verebilmek için hazır olacağız. 30 bin kadar Türk taraftar olacak, bu bizim için dezavantaj gibi gözükebilir ama bizi harekete geçiren bir motivasyon olarak da gözükebilir.



Pazar günü oynanacak maçı kazanmamız gerektiğinin farkındayız. Pazar günü için en önemli şey, oynadığımız son iki oyundan daha fazla sahada varlık göstermek ve gücümüzü ortaya koymak. Elimizden gelenin yüzde yüzünü bu maçı kazanmak için vermeliyiz. Son 16 turuna çıkmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



İtalya karşısında 3-0 gibi ağır bir yenilgi aldıklarını hatırlatan Petkovic, "Kesinlikle 3-0 çok acı bir sonuçtu. İtalya çok güçlü bir rakipti. Aldığımız yenilginin etkisinde kalmamalıyız. Bugün tamamen Pazar günü oynanacak maça odaklandık. Son antrenmanı yaptık, tüm oyuncularım formda. Pazar günü sabah uyandığımda tüm oyuncular aynı durumdaysa tüm seçenekleri gözde geçireceğim. Hangi 11'in sahaya çıkacağı çok önemli değil, çünkü oyuncuların sahaya çıktığında İsviçre'ye bir mutluluk verebilmek için en iyi oyunlarını sergileyeceklerini düşünüyorum." şeklinde konuştu.



İsviçre'nin deneyimli file bekçisi Yann Sommer de Türkiye maçını kazanabileceklerine inandıklarını belirterek, "Bir turnuvadayız, Pazar günü da bu konuda kesinlikle olumlu düşünüyorum. Takımdaki atmosferin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Kendi aramızda konuştuk, önceki iki maçtan daha farklı maç çıkarabileceğimizi konuştuk. Pazar günü oynanacak maç son 16 turuna devam etmek için bir fırsat. İsviçre adına bu maça büyük enerji ile çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Sommer, İtalya maçından sonra eşinin doğum yaptığını ve Almanya'ya dönerek kızı ve eşini gördüğünü belirterek, bu moralin de kendi için önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...