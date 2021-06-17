İsviçre Türkiye milli maçı ile EURO 2020 A Grubu'nda son karşılaşma oynanmış olacak. Henüz grupta puan alamamış olan Türkiye, bu mücadeleden galibiyet elde etmesi halinde üçüncü sıraya yerleşecek. En iyi üçüncü olarak üst tura çıkma ihtimali hala devam eden Türkiye için galibiyetin yanı sıra atılan gol sayısı da önem arz edecek. Peki, İsviçre Türkiye maçı ne zaman oynanacak? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

İSVİÇRE TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

EURO 2020 son mücadelesinde İsviçre, Türkiye ile karşılaşacak. 20 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenecek.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda İtalya, İsviçre'yi 3-0 yendi.



Turnuvanın ev sahiplerinden İtalya, başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan A Grubu ikinci maçında, İsviçre ile karşılaştı.



26. dakikada sağ kanattan atağı sürükleyen Berardi, son çizgiye kadar inip topu ortaya çıkardı. Geriden gelen Locatelli, altı pasta topa dokunarak İtalya'nın 1-0 öne geçmesini sağladı.



Locatelli, 52. dakikada kendisinin ve İtalya'nın 2. golünü kaydetti. Barella'nın pası sonrası kaleyi cepheden gören Locatelli, ceza yayından yaptığı vuruşla topu kaleci Sommer'in bakışları altında filelere gönderdi.



İtalya, Immobile'nin 89. dakikada ceza sahasının dışından attığı golle mücadeleyi 3-0 kazandı.



Gol yemeden üst üste 10. galibiyetini alan İtalya, grupta 2'de 2 yaparak EURO 2020'de son 16 turuna çıkmayı garantileyen ilk takım oldu.