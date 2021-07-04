İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkovic'ten Fenerbahçe yanıtı

EURO 2020'de başarılı bir performans göstererek çeyrek finale kadar yükselen ancak İspanya'ya penaltılarda yenilerek yarı final şansını yitiren İsviçre'de Teknik Direktör Vladimir Petkovic, geleceği hakkında gelen soruyu yanıtladı.

Vitor Pereira'yı yeni teknik direktörü olarak açıklayan Fenerbahçe ile ismi bir dönem anılan Petkovic, "Daha önce adınız Fenerbahçe ve Zenit ile anıldı. Neler söylersiniz?" şeklindeki soruya, "Herhalde medyanın haberi yok, Fenerbahçe yeni bir teknik adam buldu. Futbolda her şey çok hızlı değişiyor. Bir teknik adam olarak, geleceğimle ilgili kararları sadece ben vermiyorum." diye yanıt verdi.