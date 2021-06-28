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Spor Arena
Haber Giriş: 28.06.2021 - 09:34 | Son Güncelleme:

İsviçre, son dünya şampiyonu Fransa'yı evine yolladı!

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İsviçre, son dünya şampiyonu Fransa'yı evine yolladı!

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda gol düellosuna sahne olan Fransa-İsviçre maçının normal ve uzatma süreleri 3-3 beraberlikle sonuçlanırken seri penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük kuran İsviçre, adını çeyrek finale yazdırdı.

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  • Fransa - İsviçre maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Fransa - İsviçre maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Fransa - İsviçre maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Fransa - İsviçre maçından öne çıkan fotoğraflar
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Bükreş'teki Arena Naționala'da oynanan maçta Seferovic gol perdesini açarken İsviçre, 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk devresi bu skorla sona ererken İsviçre'de Rodriguez'in kullandığı penaltıyı kurtaran Lloris, adeta Fransa'yı ipten aldı.

Bu kurtarıştan dakikalar sonra 57'de sahneye çıkan Benzema, skoru 1-1 yaptı.

Mücadelenin 59. dakikasında bir kez daha sahne alan Benzema, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

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Fransa - İsviçre maçından öne çıkan fotoğraflar
Fransa - İsviçre maçından öne çıkan fotoğraflar

Geriden gelip öne geçmenin moraliyle ataklarını sıklaştıran Fransa, 75. dakikada Paul Pogba'nın müthiş füzesiyle skoru 3-1'e getirdi.

Bu golün şokunu çabuk atlatan İsviçre, yine Seferovic'le golü bulurken maçta son sözü 90. dakikada Gavranovic söyledi ve maçın 90 dakikalık bölümü 3-3 eşitlikle son buldu.

İsviçre, son dünya şampiyonu Fransayı evine yolladı

Uzatmalara giden maçta gol sesi çıkmayınca turu atlayan takımı seri penaltı atışları belirledi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük kuran İsviçre adını çeyrek finale yazdırdı.

İsviçre çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu.

BU ETABA NASIL GELDİLER?

Fransa, F Grubu'nda Almanya'yı mağlup etmiş, Macaristan ve Portekiz'le beraber kalarak gruptan lider olarak çıkmıştı.

İsviçre, Milli Takımımızın da bulunduğu A Grubu'nda İtalya ve Galler'in ardından 4 puan toplamış, en iyi üçüncüler arasına girerek tur atlama başarısı göstermişti.

İsviçre, son dünya şampiyonu Fransayı evine yolladı

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