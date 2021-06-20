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GeriEURO2020 İsviçre Milli Takımı'nda Granit Xhaka: "Bence Türkiye'nin geleceği parlak"
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EURO2020
Haber Giriş: 20.06.2021 - 21:54 | Son Güncelleme:

İsviçre Milli Takımı'nda Granit Xhaka: "Bence Türkiye'nin geleceği parlak"

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İsviçre Milli Takımı'nda Granit Xhaka: "Bence Türkiye'nin geleceği parlak"

İsviçre Milli Takımı'nın Kaptanı Granit Xhaka, Türkiye'yi yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin turnuva deneyiminin eksik olduğunu belirten Granit Xhaka, "Biz ne yapmamız gerekiyorsa onu yaptık. 3 maçta 4 puan. Diğer sonuçları bekleyeceğiz. Bizim işimiz kazanmaktı, bizde bunu yaptık. İyi bir maç oynayarak 3 puanı aldık. Şimdi beklemek durumundayız. Elbette ki Türk takımı çok kaliteli oyunculardan oluşuyor. Büyük takımlarda oynuyorlar ama turnuvalarda deneyim önemlidir. Bence Türkiye'nin geleceği parlak." dedi.

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