İsviçre Milli Takımı, Murat Yakın'a emanet
İsviçre Milli Futbol Takımı'nda Vladimir Petkovic'ten boşalan teknik direktörlük görevine Murat Yakın getirildi.
İsviçre Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü için 46 yaşındaki Murat Yakın ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Futbolculuk döneminde 1998-2000 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Türk asıllı İsviçreli çalıştırıcı Murat Yakın, Thun, Basel, Spartak Moskova, Grasshoppers, Sion ve Schaffhausen gibi ekiplerin teknik direktörlüğünü yapmıştı.
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