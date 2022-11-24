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Canlı: İsviçre - Kamerun (Dünya Kupası Maçı)

Güncelleme Tarihi:

#İsviçre#Kamerun#Dunyakupasi
Canlı: İsviçre - Kamerun (Dünya Kupası Maçı)
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 09:37

2022 Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İsviçre ile Kamerun kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmaya ilişkin tüm gelişmeleri ve detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

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2022 Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İsviçre ile Kamerun karşı karşıya geliyor.

Al Janoub Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR: İSVİÇRE 0-0 KAMERUN

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

İsviçre XI: Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Embolo, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Sow, Vargas, Shaqiri.

Kamerun XI: Onana, Nkoulou, Anguissa, Ekambi, Choupo-Moting, Oum Gouet, Hongla, Fai, Mbeumo, Castelletto, Tolo.

İSVİÇRE KAMERUN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası G Grubu ilk mücadelesinde İsviçre, Kamerun ile karşılaşıyor. 24 Kasım Perşembe günü saat 13.00'da başlayan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

 

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#İsviçre#Kamerun#Dunyakupasi

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