Canlı: İsviçre - Kamerun (Dünya Kupası Maçı)

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2022 Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İsviçre ile Kamerun karşı karşıya geliyor.
Al Janoub Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR: İSVİÇRE 0-0 KAMERUN
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
İsviçre XI: Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Embolo, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Sow, Vargas, Shaqiri.
Kamerun XI: Onana, Nkoulou, Anguissa, Ekambi, Choupo-Moting, Oum Gouet, Hongla, Fai, Mbeumo, Castelletto, Tolo.
İSVİÇRE KAMERUN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Dünya Kupası G Grubu ilk mücadelesinde İsviçre, Kamerun ile karşılaşıyor. 24 Kasım Perşembe günü saat 13.00'da başlayan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.