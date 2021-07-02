İsviçre İspanya EURO 2020 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası tarihinde üst üste iki maçta 5+ gol atan ilk takım olan İspanya, daha önceki 42 karşılaşmanın hiçbirinde dörtten fazla gol sevinci yaşayamamıştı. Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son iki maçta üçer gol atan İsviçre, daha önceki 15 karşılaşmanın hiçbirinde ikiden fazla gol görememişti. İsviçre, Ekim 2017'den bu yana üst üste üç maçta 3+ gol sevinci yaşayamıyor.

Euro 2020 gruplarında çektiği şutların sadece %8.5'ini gole çevirebilen İsviçre, ikinci turda oynadığı Fransa maçında %25'lik başarı yakaladı. Euro 2020'de şu ana kadar topa en fazla sahip olan ve en yüksek pas yüzdesi yakalayan takım olan İspanya, Opta'nın bu alanlarda istatistik tutmaya başladığı 1980'den bu yana bir Avrupa Şampiyonası'nda en yüksek sayılara ulaşan ülke konumunda. Euro 2020'de İspanya formasıyla en fazla toplam ve isabetli şut çeken isim olan Alvaro Morata, aynı zamanda iki gol atan üç oyuncudan biri konumunda.

Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı son iki maçta üç gol atan Haris Seferovic, İsviçre Milli Takımı forması giydiği önceki 13 karşılaşmada rakip filelere sadece bir gol gönderebilmişti. İsviçre adına büyük turnuvalarda üst üste üç maçta gol sevinci yaşayan tek oyuncu Josef Hügi. Ferran Torres, İspanya Milli Takımı forması giydiği son dokuz maçta sekiz gole doğrudan katkı sağlarken; son iki karşılaşmada rakip fileleri havalandırdı. Avrupa Şampiyonası tarihinde Matadorlar adına üst üste üç karşılaşmada gol atabilen oyuncu bulunmuyor.

İSVİÇRE İSPANYA EURO 2020 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İsviçre İspanya EURO 2020 maçı saat 19:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.