İsviçre, Bulgaristan engelini 5 dakikada geçti!

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ilk haftasında, C ve F gruplarında birer maç yapıldı.

C Grubu'ndaki mücadelede İsviçre, konuk olduğu Bulgaristan'ı Embolo'nun 7, Seferovic'in 10 ve Zuber'in 12. dakikadaki golleriyle 3-1 mağlup etti.

Bulgaristan'ın tek golü ise 46. dakikada Despodov'dan geldi.

Danimarka da Braithwaite'in 13 ve Wind'in 67. dakikada attığı gollerle İsrail deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.