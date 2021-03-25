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GeriFutbol İsviçre, Bulgaristan engelini 5 dakikada geçti!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.03.2021 - 22:15 | Son Güncelleme:

İsviçre, Bulgaristan engelini 5 dakikada geçti!

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İsviçre, Bulgaristan engelini 5 dakikada geçti!

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk haftanın ikinci günü, 2 karşılaşmayla başladı.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ilk haftasında, C ve F gruplarında birer maç yapıldı.

C Grubu'ndaki mücadelede İsviçre, konuk olduğu Bulgaristan'ı Embolo'nun 7, Seferovic'in 10 ve Zuber'in 12. dakikadaki golleriyle 3-1 mağlup etti.

Bulgaristan'ın tek golü ise 46. dakikada Despodov'dan geldi.

Danimarka da Braithwaite'in 13 ve Wind'in 67. dakikada attığı gollerle İsrail deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.

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