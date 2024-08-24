İsviçre basını Beşiktaş - Lugano rövanşından umutlu: Hayal kurmaya devam | Geri dönüş gösterisi

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano deplasmanına çıkan Beşiktaş, 3-1 öne geçtiği maçta rakibiyle 3-3 berabere kaldı ve tur umutlarını Dolmabahçe'ye bıraktı.

İsviçre medyasında 6 gollü maçın ardından şu yorumlar yapıldı:

BLICK: Ticino temsilcisi hayal kurmaya devam edebilir. Lugano, Stockhorn Arena’da bir geri dönüş gösterisi sundu. Lugano 3-1 geriden gelip Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.

SRF: Lugano, Beşiktaş’a karşı gösteri maçında her şeyini ortaya koydu. Ticino ekibi 0-1 ve 1-3’ten geri dönerek beraberliği sağladı. Bir hafta sonraki rövanş maçı için durum tamamen açık kalıyor.

PAULISTA ÖZÜR DİLEDİ

Beşiktaş’ın defanstaki başarılı ismi Gabriel Paulista, İsviçre’de Lugano karşısında asist yaptığı maçta kendi kalesine gol attığı için tüm takım arkadaşları, teknik ekip ve taraftarlardan özür diledi. Brezilyalı futbolcu “Futbolun içinde böyle olaylar yaşanıyor. Şanssızdım. Çok üzüldüm. İstanbul’daki rövanşta rakibimizi yenerek turu geçerek taraftarlarımıza kendimi affettireceğim” dedi.

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"BEŞİKTAŞ DAHA HIZLI OYNUYOR"

Lugano'da teknik direktör Mattia Croci-Torti, takımının geriye düşmesine rağmen karakter ortaya koyduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Croci-Torti, "Sahaya kazanmak için çıktık. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum, iyi oynadılar. Rakibin çok kaliteli futbolcuları var. Şanssız goller yedik. Takımım çok karakterli, geriye düşünce geri dönmeyi bildik. Avrupa'da tecrübe kazanıyoruz ve korkusuz oynuyoruz. Fenerbahçe'ye karşı da öyleydi. İçeride oynamamıza rağmen Fenerbahçe'den 4, Beşiktaş'tan 3 gol yedik. Bundan ders çıkarmamız lazım. Beşiktaş, İstanbul'da yenmek zorunda. Bu da onları baskı altına sokuyor. 3-3 İstanbul'a avantajlı gitmemizi sağlayan iyi bir skor." ifadelerini kullandı.

Croci-Torti, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda elendikleri Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı kıyaslayarak, "Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha hızlı futbol oynuyor. Topu kapınca direkt ileri oynuyorlar. Fenerbahçe ise daha yavaş ve ayağa oynuyor. Topu aldıklarında Dzeko'yu arıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.