İsviçre - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 İsviçre Almanya maçı canlı yayın bilgisi

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Avrupa Şampiyonası’nda heyecan A Grubu’nda oynanacak üçüncü maçlarla devam ediyor. EURO 2024'ün favorileri arasında gösterilen Almanya bugün İsviçre'yle karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Marco Guida olacak. Peki, İsviçre - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? İsviçre Almanya maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

İSVİÇRE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İsviçre - Almanya maçı 23 Haziran Pazar günü saat 23.00’da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

İsviçre: Rodriguez, Widmer, Sommer, Schar, Akanji, Xhaka, Freuler, Aebischer, Ndoye, Embolo, Vargas

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Almanya: Rüdiger, Tah, Neuer, Kimmich, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz