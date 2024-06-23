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İsviçre - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 İsviçre Almanya maçı canlı yayın bilgisi

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İsviçre - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda EURO 2024 İsviçre Almanya maçı canlı yayın bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 10:17

Avrupa Futbol Şampiyonası 2024 heyecanı grup eleme maçlarıyla devam ediyor. EURO 2024’te gruptan çıkmayı garantileyen Almanya İsviçre'yi konuk ediyor. Frankfurt Arena’da oynanacak karşılaşmayı Daniele Orsato yönetecek. İsviçre ise mücadeleden beraberlikle ayrılırsa Almanya ile birlikte son 16 turuna yükselecek. Maçın detayları EURO 2024 takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, İsviçre - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda İsviçre Almanya maçı canlı yayın bilgisi

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Avrupa Şampiyonası’nda heyecan A Grubu’nda oynanacak üçüncü maçlarla devam ediyor. EURO 2024'ün favorileri arasında gösterilen Almanya bugün İsviçre'yle karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Marco Guida olacak. Peki, İsviçre - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? İsviçre Almanya maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

İSVİÇRE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İsviçre - Almanya maçı 23 Haziran Pazar günü saat 23.00’da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

İsviçre: Rodriguez, Widmer, Sommer, Schar, Akanji, Xhaka, Freuler, Aebischer, Ndoye, Embolo, Vargas

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Almanya: Rüdiger, Tah, Neuer, Kimmich, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz

 

 

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