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GeriFutbol İsviçre, 19 Haziran'da liglerin dönüşünü hedefliyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 16:17,Son Güncelleme:

İsviçre, 19 Haziran'da liglerin dönüşünü hedefliyor

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İsviçre, 19 Haziran'da liglerin dönüşünü hedefliyor
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İsviçre Futbol Ligi (SFL), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan liglerin 19 Haziran'da başlamasını planladıklarını açıkladı.

İsviçre 1. ve 2. liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu SFL'den yapılan açıklamaya göre, Bern kentinde düzenlenen toplantı sonucu, mart ayından beri ara verilen liglerin 19 Haziran'da başlaması ve 2 Ağustos'ta tamamlanmasına karar verildi. Karşılaşmaların seyircisiz oynanacağı ifade edildi.



Bu sezon için hem İsviçre Süper Ligi hem de İsviçre Challenge Ligi'ndeki takımlara, maçlarda 5 oyuncu değişiklik hakkı tanınacağı da belirtildi.

İsviçre, 19 Haziranda liglerin dönüşünü hedefliyor

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