İsveç'ten Elfsborg maçı öncesi Galatasaray'a uyarı: 10 numaraya dikkat edin | Favori belli, bu çok açık | Korkutucu bir atmosfer

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi’nde 2 maçta 4 puan toplayarak yoluna namağlup devam eden Galatasaray, bu dikkat çekici gidişatını sürdürme peşinde. Sarı-kırmızılılar, 3.hafta maçında bugün sahasında ağırlayacağı İsveç Ligi’nin önemli ekiplerinden IF Elfsborg’u gözüne kestirdi. Hücum bölgesindeki oyuncularının yükselen form grafiğine güvenen Galatasaray, alacağı galibiyetle üst sıralara tırmanmak istiyor. İsveçli gazeteciler, zorlu 90 dakika öncesi sorularımızı yanıtladı. İsveç ekibinin tehlikeli yönlerine dikkat çeken meslektaşlarımız, IF Elfsborg’un Roma galibiyetini hatırlatarak sarı-kırmızılılara uyarılarda bulundu.

İSVEÇLİ GAZETECİLERİN ‘GALATASARAY-IF ELFSBORG’ MAÇIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ŞÖYLE:

JESPER HUSSFELT (DISNEY+):

“10 NUMARA MİCHAEL BAIDOO’YA DİKKAT EDİN!”

Haberin Devamı

IF Elfsborg’un AZ Alkmaar ve Roma’ya karşı oynadığı maçlarda oradaydım. Avrupa Ligi’ndeki ilk 2 maçta da gerçekten iyi performans sergilediklerini söyleyebilirim. AZ Alkmaar ile Hollanda’da oynadıkları ilk maçta kontrolü ellerinde tutmayı başardılar ancak kaleci hatası ve gereksiz bir penaltıyla cezalandırıldılar. Böyle hatalar karşısında Avrupa'da daha ağır bir şekilde cezalandırılıyorsunuz. Bunun dışında Elfsborg, sahada güçlüydü. Roma maçında ise galip geldiler ve catenaccio taktiğiyle (İtalyan taktiği) oynadılar. Gerçekten etkileyiciydi. IF Elfsborg, genellikle 3-4-3 dizilimi ile sahaya çıkıyor ve hücumdaki tüm oyuncuları tehdit yaratabiliyor. Ancak teknik direktör Oscar Hiljemark'ın göreve gelmesinden bu yana en güçlü performanslar orta saha oyuncuları Timothy Noor Ouma ve Besfort Zeneli'den geldi. Ayrıca 10 numara Michael Baidoo'ya da dikkat edin; bu seviyede gerçekten çok iyi bir performansla oynuyor.

“ICARDI VE OSIMHEN’İN NELER YAPABİLECEĞİNİ BİLİYORUM”

Uzun yıllar Serie A'da çalıştığım için Icardi ve Osimhen'in neler yapabileceğini biliyorum. Mertens, yaşı ilerlemesine rağmen her zaman klas bir isim oldu. Galatasaray'ın hücum hattı inanılmaz. Taraftar gücünün Galatasaray’a ekstra bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum ama bu durum taraftarların bu akşam gerçekten ateşli olup olmadıklarına bağlı olacak. Türk taraftarlar, dünya standartlarında bir atmosfer yaratıyor. Dünya çapında birçok kişi İstanbul'daki kulüplerin taraftarlarından bahsediyor. Muazzam!

Haberin Devamı

LUDVIG SVAN (VIAPLAY):

“ROMA GALİBİYETİ KULÜP TARİHİNİN EN İYİ PERFORMANSIYDI”

Elfsborg'un şu anki formu tam bir muamma. Yeni teknik direktörleri Oscar Hiljemark yönetiminde çok iyi bir başlangıç yaptılar. Roma karşısında aldıkları galibiyet kulüp tarihinin en iyi performanslarından biri olarak kabul ediliyor. Daha sonra lig maçlarında Sirius ve Häcken'e karşı kaybederek iki maçta yedi gol yediler. Bu durum endişe vericiydi. IF Elfsborg, bir önceki teknik direktör döneminde 4-3-3 oynuyordu ancak Oscar Hiljemark yönetiminde 3-4-3'e geçti. İsveç'te teknik direktör Hiljemark'tan ve henüz 32 yaşında olmasına rağmen bir teknik direktör olarak yaptıklarından çok etkilendik. Kendisinin İsveç Milli Takımı'nın bir sonraki teknik direktörü olabileceğini düşünüyoruz. Elfsborg'daki kilit oyuncularından biri Timothy Ouma. Elfsborg'u durdurmak istiyorsanız, öncelikle bu adamı durdurmaya çalışmalısınız. O, çok yakında büyük liglerde oynayabilecek çok yetenekli bir merkez orta saha oyuncusu.

Haberin Devamı

“RAKİP TAKIM OLARAK ORAYA GİDİP OYNAMAK KORKUTUCU!”

İsveç'te ‘Galatasaray’ denince aklımıza taraftarları geliyor. İsveçli oyuncu Tobias Linderoth'un oraya transfer olduğunda havaalanında nasıl karşılandığını hepimiz hatırlıyoruz; o video İsveç'te bir klasiktir. Ayrıca hem kendisinden hem de bir dönem orada oynayan Johan Elmander'den taraftarlarla ilgili hikayeler duyduk. Galatasaray'daki tutku çılgınca. Ve rakip takım olarak oraya gidip oynamak korkutucu! Elfsborg'daki tüm oyuncuların Türk taraftarlara karşı büyük bir saygı duyduğundan ve Galatasaray deplasmanında çok özel bir duygu yaşayacaklarını düşündüklerinden eminim.

“FAVORİ TAKIMIN GALATASARAY OLDUĞU OLDUKÇA AÇIK”

Haberin Devamı

Galatasaray, Elfsborg'dan çok daha farklı bir seviyede olması gereken bir takım. Ve favorilerin onlar olduğu oldukça açık. Takımdaki isimlere bir bakın: Icardi, Mertens, D.Sanchez, Batshuayi, Kerem Demirbay... PAOK'u da büyük bir sorun yaşamadan yendiniz. Malmö, bu sezonun başlarında PAOK'u yendiğinde İsveç'te çok büyük bir olay olmuştu. Ve Malmö FF, Elfsborg'dan daha iyi bir takım. Eğer Galatasaray normal seviyesinde oynarsa, Elfsborg karşısında kazanacaktır. Ancak Elfsborg, Roma'nın yaptığı gibi büyük bir takım onları hafife alırsa ne kadar tehlikeli olabileceklerini gösterdi.

PETTER BARRLING (WARNER BROS DISCOVERY):

“IF ELFSBORG İÇİN EYLÜL VE EKİM AYLARI OLDUKÇA ZAYIF GEÇTİ”

Haberin Devamı

IF Elfsborg, performans olarak inişli çıkışlı bir dönem yaşadı. Temmuz ayında baş antrenör olarak atanan yeni isim Oscar Hiljemark'ın ilk iki ayındaki performansından hepimiz etkilendik ancak balayı artık sona ermiş gibi görünüyor. Roma galibiyeti haricinde Eylül ve Ekim aylarının oldukça zayıf geçtiğini söyleyebilirim. Bu maça ligde üst üste iki yenilgi alarak ve 7 gol yiyerek geldiler. Yine de Avrupa'da iyiydiler. Bu yüzden Allsvenska'daki eksikliklerinin Avrupa Ligi'ne odaklanmalarının bir sonucu olup olmadığını görmek ilginç olacak.

“ATMOSFERLE NASIL BAŞA ÇIKACAKLARI KONUSUNDA BİRAZ ENDİŞELİYİM”

Hiljemark göreve geldiğinden beri sürekli 3-4-3 dizilimini kullanıyor. 31 yaşındaki deneyimli futbolcu Simon Hedlund sağda; sürekli koşan 34 yaşındaki Niklas Hult orta sahanın solunda oynuyor. Ortada ise 20 yaşındaki Ouma ve 21 yaşındaki Besfort Zeneli'den oluşan genç ikili var. Bu oyuncular, bu sezon Allsvenska'yı kasıp kavurdular ancak İstanbul'daki atmosferle nasıl başa çıkacakları konusunda biraz endişeliyim. Eğer bu maçta standartlarının daha da yukarısına çıkabilirlerse bu iki orta saha oyuncusunun yakın zamanda büyük kulüplerin gözdesi olacaklarını göreceksiniz. Teknik direktör Hiljemark'ın daha önce merkez orta saha oyuncusu iken sahte bir 9 numaraya dönüştürdüğü 25 yaşındaki Michael Baidoo'ya dikkat edin. Michael Baidoo, en iyi oyununu oynarken bambaşka bir seviyedeydi. Yaz aylarında daha büyük bir kulübe transfer olacaktı ancak anlaşma son dakikada bozuldu.

“GALATASARAY’DAKİ YILDIZLARIN HEPSİ ELFSBORG İÇİN TEHDİT OLUŞTURUYOR”

Oyuncu bazında bakıldığında Galatasaray'ın ne kadar klas bir takım olduğuna şüphe yok. Ancak Elfsborg, Galatasaray'ın işini zorlaştırabilir çünkü İsveçliler topsuz alanda oldukça rahatlar. Genellikle topun çoğu zaman rakipte olmasına izin veriyorlar ve bu yıl Arber Zeneli ve Ahmed Qasem'in hızıyla kontra ataklarda iyiler. Bu yüzden Galatasaray'ın biraz sabırlı olması ve karşı ataklardan kaçınmak için uyanık kalması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray'daki yıldızlar arasında Elfsborg için tehdit oluşturabilecek 1 oyuncu seçemiyorum çünkü hepsinin tehdit oluşturabileceğine inanıyorum. Ama illa bir isim vermem gerekirse benim favorim Hakim Ziyech’tir. Ziyech, oyuna girerse sorun çıkarabilir.

“SEBASTIAN HOLMEN’İN GERİ DÖNMESİ IF ELFSBORG İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

İstanbul'daki stadyumun atmosferi İsveçli futbolseverler arasında iyi bilinir. Taraftar atmosferinin oyun üzerinde %100 etkisi olacaktır ancak Elfsborg'un bu tür oyunlarda oynamanın nasıl bir şey olduğunu bilen birkaç oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Elfsborg için Sebastian Holmén'in geri dönmesinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Holmen, sakatlığını atlatmak için hafta sonu oynanan maçta forma giymedi. Böyle bir maçta Elfsborg için sahada Holmén'in önemini hafife alabileceğinizi sanmıyorum. Takım kaptanı olan Holmen’in tıpkı abisi Samuel Holmen gibi bir dönem Türkiye'de de oynama deneyimi var. Holmen, oynayacak kadar formdaysa Elfsborg defansını güçlendirecektir.