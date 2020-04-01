İsveç'te şok eden yorum: ''İnşallah koronavirüse yakalanırsın...''

İsveçli başkan ayrıca, ''Oyuncuların güvenliği için biz de maçı erteledik. Oyuncularla temasa geçebiliyorlar ve sonrasında ne olacağını bilemezdik. Aynı ligde bir teknik direktörle bile iletişime geçmişler. Eski maçlarda nasıl oynadığımızı sormuşlar, ilk 11'imizi sormuşlar. Bu durum çok sağlıklı değil.'' şeklinde konuştu.