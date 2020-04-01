İsveç'te şok eden yorum: ''İnşallah koronavirüse yakalanırsın...''
Corona virüs nedeniyle Avrupa'da maçlar durma noktasına gelirken hazırlık maçları ile devam edip tepki çeken İsveç'te şok eden bir gelişme yaşandı...
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Tüm dünyada corona virüs nedeniyle spor, durma noktasına gelirken İsveç'te ilginç bir olay yaşandı. Zlatan Ibrahimovic'in ülkesinde 'İnşallah koronavirüse yakalanırsın' mesajı gündem oldu...
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Koronavirüs nedeniyle Avrupa'da tüm ligler durmuşken İsveç'te hazırlık maçları yapılmaya devam ediyor. Ancak Eskilstuna ve Nashulta GoIF takımları arasında oynanması planlanan maç, sosyal medyadan gelen baskı nedeniyle iptal edildi.
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Baskının nedeni ise bahis... Birçok maçın ertelenmesinin ardından bu maça çok yoğun şekilde bahis yapıldığı ve para yatıran kişilerin de oyunculara rahatlıkla ulaştığı kaydedildi.
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İsveç'te alt ligde mücadele eden Eskilstuna'nın başkanı, ''Sosyal medya üzerinden oyunculara ulaşmışlar. Tüm dünyadan insanlar mesaj attı. Bazıları, 'umarım kaybedersiniz' derken, bazıları 'iyi şanslar' diyordu. Bir saatte 100'den fazla mesaj aldı oyuncular. Tam bir kaostu... Hiç bu kadar mesaj almazdık.'' sözlerini kullandı.
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İsveçli başkan ayrıca, ''Oyuncuların güvenliği için biz de maçı erteledik. Oyuncularla temasa geçebiliyorlar ve sonrasında ne olacağını bilemezdik. Aynı ligde bir teknik direktörle bile iletişime geçmişler. Eski maçlarda nasıl oynadığımızı sormuşlar, ilk 11'imizi sormuşlar. Bu durum çok sağlıklı değil.'' şeklinde konuştu.
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Şehrin bir diğer takımı Eskilstuna-Kuriren'in başkanı Daniel Karlsson ise ''Geçtiğimiz gün hazırlık maçında yenildik ve bir sürü nefret içerikli mesaj aldım. Hepimize hakaret ediyorlardı. Maçta şike yaptığımızı söylüyorlardı ve hatta 'Koronavirüse yakalanıp ölürsün inşallah' diyenler bile oldu...'' dedi.
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İsveç'te hazırlık maçlarının devam etmesi de halk tarafından ağır şekilde eleştiriliyor. Futbolcuların da oynamak için 'isteksiz' olduğuna vurgu yapılıyor.
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Zlatan Ibrahimovic de 'daha güvenli' diye ülkesi İsveç'e gitmiş ve salgın geçene kadar İsveç'te karantinada olacağını açıklamıştı.