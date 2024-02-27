İsveçli futbolcu Kristoffer Olsson'dan kötü haber

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Danimarka ekibi Midtjylland, 28 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Kristoffer Olsson'un sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncu Kristoffer Olsson'un, evinde fenalaşınca solunum cihazına bağlı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Son dönemde Kristoffer Olsson'un yokluğunun nedeni konusunda artan söylentiler ve varsayımlar karşısında, bu açıklamayı kamuoyuna duyurma zorunluluğunu hissettik. 28 yaşındaki İsveç Milli Takım oyuncusu, 20 Şubat Salı günü evinde bilincini kaybetti ve solunum cihazına bağlı olarak hastaneye kaldırıldı." denildi.

Olsson'un beyinle ilgili akut bir hastalıktan etkilendiğinin belirtildiği açıklamada, "Midtjylland'daki herkes elbette Kristoffer'in ani hastalığından derinden etkilenmiştir ve düşüncelerimiz ve tam desteğimiz Kristoffer ve ailesinedir." ifadeleri kullanıldı.