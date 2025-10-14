İsveç'in Dünya Kupası hayalleri son buldu! Fransa ilk kez takıldı, Almanya Woltemade ile güldü

Haberin Devamı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bugün A, B, D ve J gruplarında toplam 8 maç oynandı.

İSVEÇ'İN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ





B Grubu 4. maçında İsveç, evinde Kosova'yı ağırladı.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Fisnik Asllani ile bulduğu golle Kosova, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte Kosova 7 puana yükselirken, dört maç sonunda 1 puan toplayan İsveç'in 2026 Dünya Kupası'na katılma ihtimali ortadan kalktı.

ALMANYA 3 PUANI WOLTEMADE İLE ALDI





Almanya, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu maçında Kuzey İrlanda'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Panzerlerin galibiyeti getiren tek golü 31. dakikada Nick Woltemade'ten geldi.

Bu sonucun ardından Almanya, 9 puana yükseldi. Kuzey İrlanda ise 6 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Almanya, Lüksemburg deplasmanına gidecek. Kuzey İrlanda ise Slovakya'nın konuğu olacak.

FRANSA'YA İZLANDA ÇELMESİ





D Grubunun lideri Fransa, İzlanda'nın konuğu oldu.

İzlanda'nın ev sahipliği yaptığı mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Fransa'nın golleri 63. dakikada Nkunku ve 68. Mateta'dan geldi. İzlanda ise bu gollere 39. dakikada Victor Palsson ve 70. dakikada Hlynsson ile karşılık verdi.

Grupta çıktığı 3 maçta 9 puan toplayan Fransa 10, İzlanda ise 4 puana yükseldi.

Grubun gelecek haftasında Fransa, Ukrayna'yı ağırlayacak. İzlanda ise deplasmanda Azerbaycan'a gidecek.

6 GOLLÜ MAÇIN KAZANANI BELÇİKA





J Grubunun lideri Belçika ise Galler'i deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Cardiff Stadyumu'nda oynanan müsabakada Belçika'ya galibiyeti getiren golleri, 18. ve 76. dakikalarda penaltıdan De Bruyne, 24. dakikada Meunier ve 90. dakikada Trossard kaydetti.

Galler'e ise 8' Rodon ve 89' Broadhead'in golleri yetmedi.

Bu galibiyetle birlikte Belçika maç eksiğiyle puanını 14 yaptı. Galler ise 10 puanda kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Slovakya-Lüksemburg: 2-0

Kuzey İrlanda-Almanya: 0-1

B Grubu:

Slovenya-İsviçre: 0-0

İsveç-Kosova: 0-1

D Grubu:

Ukrayna-Azerbaycan: 2-1

İzlanda-Fransa: 2-2

J Grubu:

Galler-Belçika: 2-4

Kuzey Makedonya-Kazakistan: 1-1