İsveç Ukrayna EURO 2020 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Euro 2020'nin geri kalan bölümünde en az isabetli pas yapan ve en düşük pas yüzdesinde kalan takım İsveç. İskandinav ülkesi, aynı zamanda turnuvada yoluna devam eden 16 ülke arasında topa sahip olma yüzdesi en düşük ekip konumunda. Euro 2020'de yoluna devam eden 16 takım arasında çektiği isabetli şutları İsveç'ten daha yüksek yüzdeyle gole çeviren tek takım Portekiz.

Euro 2020'nin geride kalan bölümünde hiçbir takım arkadaşı birbirine Andriy Yarmolenko ve Ruslan Malinosvkiy'den daha fazla şut pası veremedi. İsveç formasıyla çıktığı son dört maçta dört gol atan Emil Forsberg, daha önceki 11 karşılaşmada fileleri havalandıramamıştı.

Ukrayna'nın Euro 2020 gruplarında attığı dört gole de katkı sağlayan Andriy Yarmolenko ve Roman Yaremchuk, bir büyük turnuvada en yüksek sayıya ulaşan Ukrayna oyuncuları olmak istiyor.

İSVEÇ UKRAYNA EURO 2020 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İsveç Ukrayna EURO 2020 maçı saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve TRT 4K kanallarından canlı olarak yayınlanacak.