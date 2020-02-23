İsveç Türkiye basketbol milli maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında İsveç'e konuk olacak. Müsabakaya kısa bir süre kala maça ilişkin tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, İsveç Türkiye basketbol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ikinci maçında deplasmanda İsveç ile karşılaşacak. A Milliler, gruptaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65, İsveç de deplasmanda Hırvatistan'a 72-56 mağlup oldu. İşte, İsveç Türkiye basketbol milli maçı hakkında tüm ayrıntılar...
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 24 Şubat Pazartesi günü İsveç'e konuk olacak. İsveç'in başkenti Stockholm'deki Globe Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma, NTV'den naklen yayınlanacak.
D Grubu'ndaki diğer mücadelede yarın Hollanda, TSİ 21.30'da Hırvatistan'ı ağırlayacak.
İSVEÇ'İN GALİBİYETİ YOK
Türkiye ile İsveç, 1955 yılından bu yana Avrupa şampiyonalarında 5 kez karşı karşıya gelirken, ay-yıldızlı takım bu maçların tamamında salondan galibiyetle ayrıldı.
A Milliler, rakibini 1955 yılında 87-46, 1961'de 55-40, 1997'de 65-48, 1998'de 90-64 ve son olarak 2013'te 87-74 mağlup etti.
995. MİLLİ SINAV
2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında yarın İsveç'e konuk olacak A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 995. maçına çıkacak.
Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 84 yıllık tarihinde 994 karşılaşmaya çıktı. Bunların 510'unu kazanan Türkiye, 483 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.
Milli takım, D Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65 yenildi.
A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.
Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle