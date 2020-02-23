İsveç Türkiye basketbol milli maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ikinci maçında deplasmanda İsveç ile karşılaşacak. A Milliler, gruptaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65, İsveç de deplasmanda Hırvatistan'a 72-56 mağlup oldu. İşte, İsveç Türkiye basketbol milli maçı hakkında tüm ayrıntılar...

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 24 Şubat Pazartesi günü İsveç'e konuk olacak. İsveç'in başkenti Stockholm'deki Globe Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma, NTV'den naklen yayınlanacak.

D Grubu'ndaki diğer mücadelede yarın Hollanda, TSİ 21.30'da Hırvatistan'ı ağırlayacak.

İSVEÇ'İN GALİBİYETİ YOK

Türkiye ile İsveç, 1955 yılından bu yana Avrupa şampiyonalarında 5 kez karşı karşıya gelirken, ay-yıldızlı takım bu maçların tamamında salondan galibiyetle ayrıldı.

A Milliler, rakibini 1955 yılında 87-46, 1961'de 55-40, 1997'de 65-48, 1998'de 90-64 ve son olarak 2013'te 87-74 mağlup etti.

995. MİLLİ SINAV

2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında yarın İsveç'e konuk olacak A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 995. maçına çıkacak.

Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 84 yıllık tarihinde 994 karşılaşmaya çıktı. Bunların 510'unu kazanan Türkiye, 483 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Milli takım, D Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65 yenildi.

A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.

Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.