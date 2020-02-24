İsveç Türkiye basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
EuroBasket 2021 Eleme Grup mücadeleleri kapsamında Türkiye, İsveç'e konuk olacak. Hollanda karşısında çıktığı ilk mücadeleden mağlup ayrılan Türkiye, bu mücadeleye galibiyet parolası ile çıkacak. Peki, İsveç Türkiye basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Türkiye karşısında mücadele edecek olan İsveç, kendi evinde oynamanın avantajını taşıyacak. A Milli Takımımız bu karşılaşmadan galibiyet elde etmesi halinde grup içerisinde avantaj elde edecek. Peki, İsveç Türkiye basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
İSVEÇ TÜRKİYE BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
EuroBasket 2021 D Grubu Eleme mücadelesinde İsveç, Türkiye'yi konuk edecek. 24 Şubat Pazartesi günü saat 22.00'da oynanacak olan karşılaşma NTV ekranlarından canlı izlenebilecek.
A Milliler, gruptaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65, İsveç de deplasmanda Hırvatistan'a 72-56 mağlup oldu.
D Grubu'ndaki diğer mücadelede bugün Hollanda, TSİ 21.30'da Hırvatistan'ı ağırlayacak.
İSVEÇ'İN GALİBİYETİ YOK
Türkiye ile İsveç, 1955 yılından bu yana Avrupa şampiyonalarında 5 kez karşı karşıya gelirken, ay-yıldızlı takım bu maçların tamamında salondan galibiyetle ayrıldı.
A Milliler, rakibini 1955 yılında 87-46, 1961'de 55-40, 1997'de 65-48, 1998'de 90-64 ve son olarak 2013'te 87-74 mağlup etti.
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