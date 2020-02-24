Türkiye karşısında mücadele edecek olan İsveç, kendi evinde oynamanın avantajını taşıyacak. A Milli Takımımız bu karşılaşmadan galibiyet elde etmesi halinde grup içerisinde avantaj elde edecek. Peki, İsveç Türkiye basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

İSVEÇ TÜRKİYE BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EuroBasket 2021 D Grubu Eleme mücadelesinde İsveç, Türkiye'yi konuk edecek. 24 Şubat Pazartesi günü saat 22.00'da oynanacak olan karşılaşma NTV ekranlarından canlı izlenebilecek.



A Milliler, gruptaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65, İsveç de deplasmanda Hırvatistan'a 72-56 mağlup oldu.



D Grubu'ndaki diğer mücadelede bugün Hollanda, TSİ 21.30'da Hırvatistan'ı ağırlayacak.



İSVEÇ'İN GALİBİYETİ YOK



Türkiye ile İsveç, 1955 yılından bu yana Avrupa şampiyonalarında 5 kez karşı karşıya gelirken, ay-yıldızlı takım bu maçların tamamında salondan galibiyetle ayrıldı.



A Milliler, rakibini 1955 yılında 87-46, 1961'de 55-40, 1997'de 65-48, 1998'de 90-64 ve son olarak 2013'te 87-74 mağlup etti.