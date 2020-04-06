MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİsveç Teknik Direktörü Andersson ücretsiz izne çıkarıldı
GeriFutbol İsveç Teknik Direktörü Andersson ücretsiz izne çıkarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 06.04.2020 - 20:02,Son Güncelleme:/

İsveç Teknik Direktörü Andersson ücretsiz izne çıkarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsveç Teknik Direktörü Andersson ücretsiz izne çıkarıldı
Abone Olgoogle-news

İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson'un ücretsiz olarak izne çıkarıldığı açıklandı.

İsveç Futbol Federasyonundan (SVFF) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele edildiği belirtildi.

Teknik direktör Janne Andersson dahil federasyon bünyesinde çalışan 90 kişinin mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz izne çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SVFF Genel Sekreteri Hakan Sjostrand, federasyonun mali yükünü azaltmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu kaçınmak istediğimiz bir durumdu ancak mevcut şartlarda gerekli olduğu gözüküyor." ifadesini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle