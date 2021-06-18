İsveç Slovakya EURO 2020 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son üç maçta gol atamayan İsveç, daha önceki 18 karşılaşmanın sadece üçünde rakip fileleri havalandıramamıştı. Oynadığı son altı resmi maçı kaybetmeyen Slovakya, daha uzun bir seriyi en son Ekim 2015-Haziran 2016 arasında yakaladı. İsveç katıldığı son dört büyük turnuvada da oynadığı ikinci grup maçlarının tamamını kaybetti.

İlk grup maçında Slovakya'ya Polonya karşısında galibiyeti getiren golü atan Milan Skriniar, milli formayla çıktığı son dört karşılaşmada rakip filelere üç gol gönderdi. İlk grup maçında İspanya'ya karşı 6 pas arası yapan Seb Larsson, Roland Nilsson'un ardından bir Avrupa Şampiyonası karşılaşmasında en yüksek sayıya ulaşan İsveçli oyuncu oldu. İlk grup maçında Polonya'ya karşı Slovakya formasıyla topla en fazla buluşan, uzaklaştırma yapan ve şut engelleyen oyuncu Milan Skriniar oldu.

İSVEÇ SLOVAKYA EURO 2020 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İsveç Slovakya EURO 2020 maçı saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve TRT 4K kanallarından canlı olarak yayınlanacak.