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İsveç milimetre farkı ile çeyrek finalde! Kadınlar Dünya Kupası'na damga vuran olay...

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#Kadınlar Dünya Kupası#İsveç ABD#Çizgi Teknolojisi
İsveç milimetre farkı ile çeyrek finalde Kadınlar Dünya Kupasına damga vuran olay...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 15:16

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında İsveç, Amerika Birleşik Devletlerini penaltılarda 5-4 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

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Kadınlar Dünya Kupası Son 16 Turu maçında İsveç ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya geldi.

TSİ 12.00'de Melbourne Rectangular Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Stephanie Frappart yönetti.

Frappart’ın yardımcılıklarını ise Manuela Nicolosi ve Elodie Coppola üstlendi.

Normal süresi 0-0 biten karşılaşmayı İsveç, penaltılarla 5-4 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Son 2 kupanın sahibi ABD'de, kaleci Alyssa Naeher'in kurtarmaya çalıştığı son penaltı, milimetre farkı ile gol olarak geçerli sayıldı.

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#Kadınlar Dünya Kupası#İsveç ABD#Çizgi Teknolojisi

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