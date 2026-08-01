İsveç Ligi'nin prensi Galatasaray'a yazıldı: Sürpriz golcü hamlesi!

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Galatasaray, yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, gündemine sürpriz bir ismi aldı.

Sarı-kırmızılıların, İsveç Allsvenskan ekiplerinden IK Sirius'ta forma giyen Robbie Ure ile yakından ilgilendiği öne sürüldü.

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"GİRİŞİMLER BAŞLADI"

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Galatasaray, 22 yaşındaki İskoç santrforu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Haberde, kulübünün genç golcü için yaklaşık 9 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

49 MAÇTA 38 GOLE KATKI

Rangers altyapısından çıkan Robbie Ure, bu sezon İsveç Ligi'nde 49 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 31 gol atan 22 yaşındaki futbolcu, 7 de asist yaptı.

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Sirius'un geçen sezon Anderlect'in altyapı takımından 750 bin euroya kadrosuna kattığı Robbie Ure'un sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.