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İsveç Ligi'nin prensi Galatasaray'a yazıldı: Sürpriz golcü hamlesi!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Robbie Ure#Transfer
İsveç Liginin prensi Galatasaraya yazıldı: Sürpriz golcü hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 19:03

Galatasaray'ın, İsveç ekibi IK Sirius'un genç golcüsü Robbie Ure için harekete geçtiği iddia edildi.

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Galatasaray, yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, gündemine sürpriz bir ismi aldı.

Sarı-kırmızılıların, İsveç Allsvenskan ekiplerinden IK Sirius'ta forma giyen Robbie Ure ile yakından ilgilendiği öne sürüldü.

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"GİRİŞİMLER BAŞLADI"

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Galatasaray, 22 yaşındaki İskoç santrforu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Haberde, kulübünün genç golcü için yaklaşık 9 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

İsveç Liginin prensi Galatasaraya yazıldı: Sürpriz golcü hamlesi

49 MAÇTA 38 GOLE KATKI

Rangers altyapısından çıkan Robbie Ure, bu sezon İsveç Ligi'nde 49 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 31 gol atan 22 yaşındaki futbolcu, 7 de asist yaptı.

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Sirius'un geçen sezon Anderlect'in altyapı takımından 750 bin euroya kadrosuna kattığı Robbie Ure'un sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.

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#Galatasaray#Robbie Ure#Transfer

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