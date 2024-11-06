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İsveç doğumlu Deniz Gül, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı!

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#A Milli Takım#Deniz Gül#Türkiye
İsveç doğumlu Deniz Gül, milli takım tercihini Türkiyeden yana kullandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 16:10

Portekiz devi Porto'da forma giyen İsveç doğumlu Deniz Gül, milli takım tercihini Türkiye'den yana yaptı.

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İsveç'te doğan, Hammarby altyapısında yetişen ve yaz transfer döneminde 4.5 milyon euro karşılığında Porto'ya transfer olan Deniz Gül, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

İsveç U21 Takımı teknik direktörü Daniel Bäckström, yaptığı açıklamada; "Deniz ile görüştük, bize Türkiye için oynamayı seçtiğini söyledi. Hammarby'nin yetiştirdiği Deniz Gül İsveç milli takımını temsil etmeyecek. Üzücü bir durum ama yapacak bir şey yok." dedi.

Deniz Gül'ün A Milli Takım kadrosuna alındığı kısa sürede resmen açıklanacak.

20 yaşında, 1.90 boyundaki santrfor Deniz Gül, İsveç U19, U20 ve U21 takımlarında toplam 10 maça çıkmıştı.

Genç futbolcu bu sezon Porto'da 4 maçta 2 gol kaydetti.

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#A Milli Takım#Deniz Gül#Türkiye

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