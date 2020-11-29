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Basketbol
Haber Giriş: 29.11.2020 - 23:02 | Son Güncelleme:

İsveç: 72 - Hırvatistan: 87

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İsveç: 72 - Hırvatistan: 87
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FIBA 2022 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4. hafta maçında Hırvatistan, İsveç'i 87-72 yendi.Türkiye'nin de yer aldığı grupta Hırvatistan 4'te 4 yaparken, İsveç ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

İsveç: 72 - Hırvatistan: 87

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Fernando Calatrava (İspanya), Paulo Marques (Portekiz), Tanel Suslov (Estonya)
İsveç: Borg 2, Czerapowicz 14, Massamba 4, Andersson 22, Ramstedt 14, Lindqvist 5, Pantzar 1, Dawit 2, Lofberg 7, Schuberg 1, Ronnquist
Hırvatistan: Ukic 5, Marcinkovic 20, Sakic 14, Dreznjak 4, Bilan 12, Kruslin 9, Rogic 8, Ramljak 4, Prkacin 8, Vrankovic 3, Mavra
1. Periyot: 16-22
Devre: 31-48
3. Periyot: 53-68

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