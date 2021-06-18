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EURO2020
Haber Giriş: 18.06.2021 - 17:50 | Son Güncelleme:

İsveç 1-0 Slovakya (EURO 2020 maç özeti)

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İsveç 1-0 Slovakya (EURO 2020 maç özeti)

EURO 2020 E Grubu ikinci maçında İsveç, Slovakya'yı 1-0 mağlup etti.

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  • EURO 2020de İsveç - Slovakya maçından fotoğraflar
  • EURO 2020de İsveç - Slovakya maçından fotoğraflar
  • EURO 2020de İsveç - Slovakya maçından fotoğraflar
  • EURO 2020de İsveç - Slovakya maçından fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

EURO 2020 E Grubu ikinci maçında İsveç ile Slovakya karşı karşıya geldi. Rusya şehri Saint-Petersburg'da oynanan karşılaşmayı İsveç 1-0 kazandı. İsveç'in golünü 77. dakikada penaltıdan Emil Forsberg kaydetti.

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, Slovakya'da 77 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından İsveç iki maç sonrasında puanını 4'e yükseltti. Slovakya ise 3 puanda kaldı.

İSVEÇ 1-0 SLOVAKYA

GOL: 77' Forsberg (P)

İlk yarı sonucu: 0-0

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

İsveç: XI: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg, Berg, Isak.

Slovakya XI: Dubravka, Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan, Kucka, Koscelnik, Hrosovsky, Hamsik, Mak, Duda.

 

İsveç 1-0 Slovakya (EURO 2020 maç özeti)

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