İsveç 1-0 Slovakya (EURO 2020 maç özeti)
EURO 2020 E Grubu ikinci maçında İsveç, Slovakya'yı 1-0 mağlup etti.
EURO 2020 E Grubu ikinci maçında İsveç ile Slovakya karşı karşıya geldi. Rusya şehri Saint-Petersburg'da oynanan karşılaşmayı İsveç 1-0 kazandı. İsveç'in golünü 77. dakikada penaltıdan Emil Forsberg kaydetti.
Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, Slovakya'da 77 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından İsveç iki maç sonrasında puanını 4'e yükseltti. Slovakya ise 3 puanda kaldı.
İSVEÇ 1-0 SLOVAKYA
GOL: 77' Forsberg (P)
İlk yarı sonucu: 0-0
KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
İsveç: XI: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg, Berg, Isak.
Slovakya XI: Dubravka, Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan, Kucka, Koscelnik, Hrosovsky, Hamsik, Mak, Duda.
Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...