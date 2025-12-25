×
İstikrarın adı Abdülkerim Bardakcı!

Milli stoper Abdülkerim Bardakcı, ilk yarıyı lider bitiren Galatasaray'da en çok süre alan futbolcu oldu.

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun 17. haftalık ilk yarısı sona ererken son üç yılın şampiyonu Galatasaray bu bölümü zirvede tamamladı.

Şampiyonluk serisini dörde çıkarmak için avantajlı konumda bulunan sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk bu başarılı dönemde 26 farklı futbolcuya şans verdi. Ligin ilk yarısındaki 17 müsabakanın tamamında ilk 11’de sahaya çıkan Abdülkerim Bardakcı, takımın en istikrarlı oyuncusu oldu. Tecrübeli futbolcu, söz konusu müsabakalarda 1503 dakika forma giydi. 16 maçta 90 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu sadece Alanya’da 63’te oyundan alındı.

Fenerbahçe ile masadan kalkmıştı

Galatasaray'a 2022 yazında gelen, o dönem aslında ilk olarak F.Bahçe ile görüşen ancak iddialara göre dönemin F.Bahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un “Sen 20 milyon lira eder misin?” sözleri üzerine masadan kalkan milli oyuncu akabinde anlaştığı sarı kırmızılıların şimdiden sembol isimlerinden biri oldu. Galatasaray’da forma giydiği üç sezonda da şampiyonluk yaşayan, sarı kırmızılıların ve A Milli Takım’ın değişmez isimlerinden biri olan Abdülkerim, birçok istatistikte ligin en iyileri arasında yer alarak ne kadar önemli bir isim olduğunu gösterdi.

Aslan’da ikinci sıra Leroy Sane’nin

Abdülkerim maç başına 57.3 isabetli pasla bu alanda F.Bahçeli Milan Skriniar’ın (65.0) ardından ikinci sırada. Milli oyuncu ayrıca 90 dakika başına 3.3 isabetli uzun pasla Süper Lig’in en iyilerinden. Abdülkerim yüzde 62.8 kazanılan ikili mücadele oranı ile bu alanda da Süper Lig’in en etkili isimlerinden...

Abdülkerim ayrıç maç başına 3.6 top uzaklaştırma, 1.4 ikili mücadele, 0.9 top kesme, 0.5 faul istatistiklerine sahip. Abdülkerim’i 17 maçta da süre alan Leroy Sane izledi. İlk 11’de 16 kez sahaya çıkan Sane, 1400 dakika ter döktü.

ÇOK GEZDi HUZURU ASLAN’DA BULDU

Anadolu Selçukluspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor, Altay gibi ekiplerde oynadı. 31 yaşındaki yıldız Konyaspor’da büyük çıkış yapıp 2022’de Galatasaray’a geçti.

ABDÜLKERiM’iN G.SARAY’DAKi LiG PERFORMANS

